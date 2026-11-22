El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR) emitió la Alerta Sanitaria N° ALSA-PE-2026-018 para informar sobre la comercialización ilegal y falsificación en Venezuela del medicamento Perebron 28 mg / 5 mL Jarabe sabor miel – limón.

Se trata de una notificación oficial emitida el 18 de noviembre de 2026, luego de que INHRR confirmó irregularidades en unidades detectadas en el mercado.

Según la verificación de Laboratorios Elmor, S.A., empresa fabricante y titular del registro, los productos adulterados presentan el “borrado” de la marcación original. La misma contiene la fecha de elaboración 09/22 y vencimiento 09/25) en el estuche y en el frasco. Sin embargo, detectaron que le sobreimprimieron la fecha falsa de vencimiento para el «12 de mayo del 2028”. Inclusive, descubrieron que el lote tiene desgaste, suciedad y decoloración en los empaques.

Estas son las señales físicas para identificar el jarabe falsificado: Borrado de los datos originales en el estuche y en el frasco, sobreimpresión irregular de la fecha de caducidad y desgaste, suciedad, decoloración o deterioro en el empaque.

Al tratarse de un medicamento vencido y manipulado sin control de calidad, puede perder eficacia o generar contaminación microbiana, compuestos tóxicos y reacciones adversas.

Por ello, el INHRR recomendó a los usuarios no comprar ni usar las unidades del lote 22073.

También se recomienda adquirir los medicamentos únicamente en farmacias y canales autorizados.

“Dado que la vida útil legítima de este lote culminó en septiembre del 2025, el producto se encuentra vencido y no es apto para el consumo humano, representando un riesgo grave ara la salud”, alertó finalmente el organismo.