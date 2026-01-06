Ataques de EEUU destruyeron almacén con insumos para el programa de diálisis y nefrología, afectaría a 9.000 personas

El Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) reportó que tras el bombardeo al sector Alfa 4 del Puerto de La Guaira, el pasado 3 de enero por parte de los Estados Unidos, resultó destruido el almacén central de insumos del programa de diálisis y nefrología del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

El organismo aseguró que esto afectará al menos a 9.000 pacientes renales. «Personal especializado continúa trabajando en aras de proteger el derecho a la salud de la población, con evaluaciones de la situación actual y la logística concerniente a los insumos del programa en esta materia, para asegurar la disponibilidad continua de los materiales que requiere cada paciente».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ministerio del Poder Popular para la Salud La Guaira (@minsaludlaguaira_ve)

En esta línea el IVSS emitió un comunicado ratificando esta versión. «Los ataques militares en contra de programas de salud buscan deliberadamente limitar la disponibilidad de insumos para la atención de más de 9 mil pacientes renales beneficiarios gratuitos por el IVSS en las unidades de hemodiálisis y diálisis peritoneal».

«Denunciamos ante la opinión pública y la comunidad internacional esta acción criminal del presidente del Gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, violando la Carta de las Naciones Unidas y el derecho a la salud y a vivir en paz de las venezolanas y los venezolanos», indicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ministerio del Poder Popular para la Salud (@minsalud_ve)

«Ante los ataques cobardes y terroristas del imperialismo norteamericano, el Gobierno informa también que se mantiene indeteniblemente en pie de lucha garantizando la debida atención de los pacientes con enfermedad renal con la mística y compromiso patriótico que caracteriza a la clase obrera del sector salud», aseguró.