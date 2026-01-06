Venezuela

Ataques de EEUU destruyeron almacén con insumos para el programa de diálisis y nefrología, afectaría a 9.000 personas

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) reportó que tras el bombardeo al sector Alfa 4 del Puerto de La Guaira, el pasado 3 de enero por parte de los Estados Unidos, resultó destruido el almacén central de insumos del programa de diálisis y nefrología del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

El organismo aseguró que esto afectará al menos a 9.000 pacientes renales. «Personal especializado continúa trabajando en aras de proteger el derecho a la salud de la población, con evaluaciones de la situación actual y la logística concerniente a los insumos del programa en esta materia, para asegurar la disponibilidad continua de los materiales que requiere cada paciente».

Leer Más

EN VIDEO: Venezolanos salvaron a niñas que cayeron en lago congelado en Colorado
«Gobierno reincide en su tercera equivocación», experto explica que ministro no puede ser también presidente de Pdvsa
La respuesta de Jorge Rodríguez a Lula da Silva: «¿Cómo no vamos a respetar los resultados si vamos a ganar?»

En esta línea el IVSS emitió un comunicado ratificando esta versión. «Los ataques militares en contra de programas de salud buscan deliberadamente limitar la disponibilidad de insumos para la atención de más de 9 mil pacientes renales beneficiarios gratuitos por el IVSS en las unidades de hemodiálisis y diálisis peritoneal».

LEA TAMBIÉN: CONFIRMAN LA MUERTE DE 23 OFICIALES DEL EJÉRCITO VENEZOLANO EN ATAQUE DE EEUU, ESTA ES LA LISTA COMPLETA

«Denunciamos ante la opinión pública y la comunidad internacional esta acción criminal del presidente del Gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, violando la Carta de las Naciones Unidas y el derecho a la salud y a vivir en paz de las venezolanas y los venezolanos», indicó.

«Ante los ataques cobardes y terroristas del imperialismo norteamericano, el Gobierno informa también que se mantiene indeteniblemente en pie de lucha garantizando la debida atención de los pacientes con enfermedad renal con la mística y compromiso patriótico que caracteriza a la clase obrera del sector salud», aseguró.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Secretario de Interior de EEUU confirma diálogos con empresas para reactivar industria petrolera en Venezuela
EEUU
Fernando Carrillo defiende a Delcy Rodríguez y tiene encontronazo con venezolanos en televisión
Caraota Show
¿Qué implica el estado de conmoción exterior? Estos son los detalles
Venezuela