Asociación Madres de Plaza de Mayo exigió la «aparición inmediata» de la activista Martha Grajales

La organización argentina Madres de Plaza de Mayo exigió la «aparición inmediata» de la activista Martha Grajales, detenida en las últimas horas en Venezuela después de que participara en una protesta frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que se abogaba por los presos políticos.

En un comunicado, señaló que han llegado a sus oficinas varias denuncias sobre la desaparición de Grajales. Alertaron que una camioneta sin placa se la llevó detenida después de una reunión pública y se la llevaron a un rumbo desconocido.

«Pedimos encarecidamente que las autoridades correspondientes tomen medidas para la inmediata aparición de la señora Grajales, sana y salva», exigieron. Al mismo tiempo, clamaron acciones penales contra los responsables de la desaparición.

#9Ago #MarthaLiaGrajales

@suegentes: Las Madres de Plaza de Mayo solicitam la inmediata aparición de Martha Lía Grajales, detenida el día de ayer a las 4 de la tarde luego de participar en una concentración en apoyo al Comité de Madres en Defensa de la Verdad. pic.twitter.com/cBIU0edCZl — Reporte Ya (@ReporteYa) August 9, 2025

SU ESPOSO, SIN RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES

Por su parte Antonio González, esposo de la activista Martha Grajales, acompañado por miembros el equipo de Provea, intentó ejercer una acción de Hábeas Corpus en los tribunales de Caracas. Sin embargo, tras más de siete horas, no obtuvo una respuesta.

Según la ONG, nuevamente, la presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas negó el ejercicio de una acción de amparo a favor de una persona detenida y en condición de desaparición forzada.

Provea recordó a la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, y a la jueza Carolina Molinos Romeros, presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, que la recepción y admisión de la acción de Hábeas Corpus «no es un acto discrecional». «Es un derecho consagrado en el artículo 27 de la Constitución y en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal».

Basándose en eso, las autoridades judiciales están en la obligación de cumplir lo establecido en la Constitución, la ley y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.

«Insistimos en que el Hábeas Corpus es una acción necesaria y urgente, especialmente ante detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas», agregó Provea.

Durante más de 7 horas, Antonio González -esposo de la activista Martha Lía Grajales-, acompañado por miembros de nuestro equipo, intentó ejercer una acción de Hábeas Corpus en los tribunales de Caracas, sin obtener respuesta. Nuevamente, la presidencia del Circuito Judicial… pic.twitter.com/PPJXGdEiJC — PROVEA (@_Provea) August 9, 2025

DENUNCIA DE DETENCIÓN

El viernes, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció la detención de la activista Martha Lía Grajales, integrante de la organización Surgentes y defensora de derechos humanos.

De acuerdo con la denuncia, a Grajales la detuvieron en las inmediaciones de Centro Plaza, en Caracas. La habrían interceptado funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en una alcabala.

«La detención ocurrió tras su participación en una concentración pacífica en apoyo a las madres de presos políticos agredidas por grupos violentos el pasado martes frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)», indicó el Clippve.

Aparentemente, los funcionarios obligaron a Grajales a abordar una camioneta gris sin placa. Desde entonces, se desconoce el paradero de la activista.

La detención se dio apenas días después de que supuestos «colectivos» atacaron y robaron a madres de presos políticos frente al TSJ en Caracas. Grajales fue una de las víctimas de la agresión.

Tras estos hechos, Grajales intentó presentar denuncias ante el Ministerio Público y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Sin embargo, «ambos organismos se negaron a recibirla».

«Hoy es detenida. Hoy es revictimizada. Esta práctica no es aislada. Es parte de un patrón sistemático: las víctimas son silenciadas, no protegidas. Las agresiones se esconden, no se investigan», añadió el Clippve.