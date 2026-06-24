Inició plan de «modernización y digitalización» de los peajes en el país, esto revelaron las autoridades

La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, anunció el inicio del plan de modernización, digitalización y mejoras de los peajes del país.

«Estamos aquí en el peaje de Tazón, es el más grande de los 75 peajes que tenemos a nivel nacional y la presidenta nos ha dado la instrucción de garantizar la transitabilidad por todas las vías del país, y por eso los peajes se convierten en un centro de acción para poder atender esto que la presidenta quiere», comentó Faría en un video compartido en sus redes sociales.

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En la publicación se puede ver como supervisó de cerca las instalaciones. «Este peaje, siendo el más importante, estamos midiendo los tiempos de espera, los tiempos de aproximación para leer bien por cuál canal debo estar», comentó.

🛣️🚍Arrancamos con el plan de modernización, digitalización y mejoras de los peajes del país. pic.twitter.com/xMpld99dyi — Jacqueline Faria (@JacquelinePSUV) June 23, 2026

No obstante, la ministra no ofreció mayores detalles sobre las mejoras que estarán realizando.

En este sentido, reiteró su compromiso con los conductores que transitan a diario por el lugar. «A todo aquel que transita por aquí que sienta la certeza, que sienta la seguridad de que estoy acompañado durante toda esta vía, de eso se trata», concluyó la ministra.