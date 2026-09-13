Así son los cuatro pilares del «Plan de Inversión y Empleo» que presentó Fedecámaras

El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), Felipe Cappozzolo, presentó el “Plan de Inversión y Empleo”. Este incluye cuatro aspectos que considera fundamentales para la reconstrucción de la economía de Venezuela.

A través de su cuenta en Instagram, el directivo destacó que para construir un país próspero se necesitan metas claras y acción conjunta. “Desde Fedecámaras impulsamos el Plan de Inversión y Empleo, enfocado en formación, tecnología, exportación y fortalecimiento institucional para devolver el bienestar a los hogares venezolanos”, explicó.

En este sentido, dijo que el plan se hizo sobre la base de cuatro pilares estratégicos: Formación para el trabajo. En este caso, se tiene que “adecuar la educación a los nuevos tiempos para desarrollar competencias laborales clave”.

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Luego viene el “acceso a la tecnología” que significa “potenciar la competitividad de nuestras empresas y elevar las capacidades de los trabajadores”.

Sigue la “visión exportadora”, la cual consiste en “abrir mercados internacionales, atraer inversiones y generar divisas para el país”.

Y, finalmente, destacó la “solidez e institucionalidad” como otro pilar para la recuperación. En este sentido, resaltó la importancia de “fomentar el diálogo, las alianzas entre los sectores público y privado, y la construcción de consensos nacionales”.

Cappozzolo insistió en que el compromiso del gremio es “impulsar el valor del trabajo y recuperar el poder adquisitivo de la gente”.

Por otra parte, informó los resultados del segundo trimestre de 2026, donde el volumen de negocio del sector privado registró un repunte interanual de 0,5%. Esto, impulsado principalmente por la construcción (+9,8%) y la manufactura (+5,9%). Pero, el empleo se mantuvo estable (+0,1%).

Resaltó que, aunque el indicador de clima de negocios se ubica en niveles desfavorables (2,4 sobre 5 puntos), la confianza empresarial se mantiene firme con 104,2 puntos. Por ello se prevé un crecimiento de 9,7% para el cierre de 2026.