Importante incremento del PIB e inflación de tres cifras: Así son las expectativas económicas para 2026, según expertos

La reactivación del sector de hidrocarburos, impulsado por la inversión que harían las empresas petroleras en el país, alientan las expectativas económicas de los expertos, que ubican el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), entre un 10 y un 13 %, aunque estiman que la inflación podría cerrar nuevamente por encima de las tres cifras.

No obstante, este crecimiento se espera que no sea lineal para los demás sectores económicos, que se irán recuperando paulatinamente, pero mucho más lento que la industria petrolera.

Según lo expuesto por la firma Síntesis Financiera, en el foro «Perspectivas Económicas 2026» realizado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el PIB total del país cerrará el año con un incremento de 10,4 %. El PIB petrolero representará el 17,9 % y el no petrolero cerraría con 8 %. Por su parte, las proyecciones de consumo privado tendrían un incremento de 6,5%, según las proyecciones.

En el apartado inflacionario se espera una reducción importante con respecto a 2025, la mencionada firma asegura que se mantendrá sobre los tres dígitos. Este apartado cerró el año anterior con una cifra superior al 500 %, mientras que en 2026 podría cerrar en 174 %.

La economista jefe de Síntesis Financiera, Tamara Herrera, estimó que la inflación podría reducirse considerablemente en 2027, dependiendo de las medidas que tome el estado para reducir la brecha cambiaria que existe actualmente.

CRECIMIENTO EN FORMA DE K

Por su parte, el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, estima un aumento del PIB de alrededor 13 % y un crecimiento del consumo cercano al 16 %.

“Pero no será un crecimiento parejo. Será un crecimiento en forma de K: algunos sectores despegan con fuerza mientras otros entran en zona de riesgo”, explicó en su cuenta X (Twitter) el destacado analista.

Asimismo, explicó que el «gran motor» para el crecimiento económico en el país está centrado en el sector energético.

«Petróleo y gas liderarán la expansión, y el sector eléctrico (con una potencial privatización) será la condición indispensable para sostenerla. Sin estabilidad energética no hay crecimiento posible», advirtió.