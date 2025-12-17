Venezuela

Así quedas «pelando en enero»: 30% de los gastos navideños son innecesarios, dice experto

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
comercios

El especialista Óscar Doval, presidente de Moore GSF y Venecápital, advirtió este miércoles que muchos venezolanos hacen gastos innecesarios durante la Navidad, generando dificultades financieras en enero.

Doval sostuvo una entrevista para Unión Radio y recomendó a la ciudadanía no gastar todos sus fondos durante el frenesí navideño. Aunque reconoce que se trata de una fecha especial y tradicional, el experto recomienda hacer gastos conscientes y necesarios.

«Tradicionalmente, uno se gasta los riales en estrenos, exceso de comida, de invitaciones, de bebidas, alcohol y resulta que estás pelando en enero. Para que tengan una idea, del 30% al 40% del presupuesto se van en cosas que no necesitamos», detalló Doval.

Los ingresos de los comercios aumentan en el último mes del año. Foto: cortesía

El periodo navideño es una de las épocas con mayor movilidad a nivel comercial. Sin embargo, Doval consideró que una importante parte de estos gastos son realmente innecesarios en la vida cotidiana.

DOVAL PIDE RECORDAR LAS FECHAS

El experto detalló que, al recibir los aguinaldos, algunos venezolanos suelen adquirir produtos a las que no están acostumbrados. Por ejemplo, Doval citó la compra de bebidas alcohólicas más costosas o los llamados estrenos de Navidad.

«Desvirtuamos los sentidos de estas fechas», dijo Doval, que subrayó que algunos regalos no son realmente necesarios. En tal sentido, recordó que lo importante de diciembre es celebrar el nacimiento del Niño Jesús y compartir con la familia.

Doval aclaró que su mensaje no busca rechazar las celebraciones decembrinas, sino hacer un llamado de gastos conscientes. En resumidas cuentas, subrayó que la Navidad no consiste en despilfarrar dinero.

