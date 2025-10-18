Así fue la carta que los padres de un periodista preso en el país le enviaron al papa León XIV

Los padres del periodista Carlos Marcano, uno de los más de 800 presos políticos que hay en el país, enviaron una carta al papa León XIV pidiendo su intervención para lograr su excarcelación.

En la misiva, que compartieron por las redes sociales, destaca que la solicitud responde a un deterioro en su salud mental, por lo que ha tenido que soportar durante su injusto cautiverio.

«Santidad, nuestro hijo n solo sufre la injusticia del encierro, sino qe su salud mental està gravemente comprometida», precisaron los padres de Marcano en la misiva.

Asimismo, rogaron porque la canonización de los dos primeros santos venezolanos «inspire justicia y libertad para todos los presos políticos».

PROTESTA MASIVA PIDIENDO LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS

A esta carta hay que sumarle la protesta de decenas de activistas que pidieron este sábado por la liberación de los más de 800 presos políticos que aún se mantienen tras las rejas en Venezuela, en el marco de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

Los manifestantes con banderas en mano imprimieron una foto con los nombres y las fotos de cada uno de los presos políticos. En imágenes divulgadas en redes sociales se puede ver como forraron una plaza entera con los afiches de estas personas que se encuentran privadas de libertad en el país.

Desde la Conferencia Episcopal Venezolana nació la petición de que la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles sirva para que el gobierno de Nicolás Maduro libere a estas personas. Familiares y diferentes organizaciones de derechos humanos han respaldado la propuesta y están visibilizando los rostros de cada preso político ante la comunidad internacional.

«Así pedimos, hoy 18 de octubre en Roma, por la libertad de nuestros presos políticos en Venezuela; a poquitos pasos de la Plaza de San Pedro, donde este domingo canonizan a nuestros dos primeros santos: José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. Toda una nación unida, alrededor del mundo, en torno a nuestros valores fundamentales: solidaridad, justicia y libertad», dijo el comunicador Pedro Antonio de Mendonça desde Roma.

«Todo un país unido en oración como hijos de Dios, elevando esta plegaria por nuestros presos políticos y por la libertad del país. Nos unimos en torno a estos valores que son la solidaridad, la justicia, la libertad por los cuales damos esta lucha hasta el final, estos mismos valores por los que luchan nuestros presos políticos y todo un país, conscientes de que con Dios de la mano vamos a lograr muy pronto esa Venezuela libre donde la libertad humana sea sagrada», añadió.

Según la ONG Foro Penal actualmente hay 845 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. Entre los detenidos hay 173 militares, así como cuatro menores de edad. Asimismo, el organismos señaló que se desconoce el paradero de 37 de los detenidos.