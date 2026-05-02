El denominado «Festival por la Paz» se llevó a cabo la noche del viernes en La Carlota donde participaron distintos artistas, siendo Natalia Jiménez y Nicky Jam los nombres de mayor cartel del evento con el que el gobierno de Delcy Rodríguez dio por concluida la llamada «peregrinación», iniciada el pasado 19 de abril, que tenía como fin pedir el «levantamiento total» de sanciones.

En redes sociales circularon distintos materiales audiovisuales sobre las presentaciones. Incluso, usuarios se aventuraron a decir que no hubo una asistencia masiva, pese a que en un principio se anunciaron intérpretes de renombre.

Natalia Jiménez y Nicky Jam tuvieron su presentación en la noche, después de que en el concierto se diera paso a artistas locales. Según la información oficial, artistas como Oscarcito, la Dimensión Latina, Los Cadillac’s, Banny Kosta y Víctor Drija también se hicieron presentes en el show.

Dicho evento comenzó la mañana del 1 de mayo con diversas actividades y se extendió hasta tardías horas de la noche. Fue al final cuando el cantante urbano puertorriqueño y la intérprete española ofrecieron su espectáculo.

#Venezuela | Así fue el «Festival por la Paz» con el que el gobierno cerró su «peregrinación» en Caracas https://t.co/3xh8b9hv5t 📹 cortesía. pic.twitter.com/bbQKHekpQb — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 2, 2026

Los videos también mostraron que quienes sí asistieron bailaron al ritmo de las canciones y corearon las letras de diversos temas.

ARTISTAS QUE ANUNCIARON SU NO PARTICIPACIÓN EN LA CARLOTA

Fue a inicios de semana que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció el «mega concierto» en La Carlota para el «cierre» de la peregrinación. Ante la prensa, dijo que artistas de renombre como Servando y Florentino, Porfi Baloa y Oscar D’León estarían en el evento.

Sin embargo, los hermanos Primera fueron los primeros en descartar su participación al asegurar que no tenían pautado algún show programado en Venezuela. Lo hicieron con un comunicado donde recalcaron que actualmente están centrados en otros proyectos.

Posteriormente, Porfi Baloa también informó que no tenía intenciones de tocar en el evento en La Carlota. Finalmente, el «Sonero del Mundo», mediante una misiva difundida por su equipo, también aclaró que no formaría parte del line-up oficial del show.

También se bajó del evento el cantante Midnvght, quien a última hora decidió «plantarse» para no participar en el festival.