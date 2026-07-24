Así está avenida de Los Palos Grandes a un mes del colapso el edificio Petunia tras terremotos

Las autoridades municipales de Chacao, en el estado Miranda, anunciaron el jueves avances en los trabajos de reconstrucción de la urbanización Los Palos Grandes, una de las más afectadas por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

Gustavo Duque, alcalde de Chacao, difundió un video sobre los avances de los trabajos en el municipio. «Quiero mostrarles el esfuerzo que junto a mi equipo (…) acá en la Primera Avenida de Los Palos Grandes, que en este momento está totalmente asfaltada», dijo.

El alcalde estaba frente a lo que fue el edificio Petunia 1, en donde 35 vecinos de Chacao perdieron la vida. Tras colapsar totalmente, los escombros provocaron severos daños en la vialidad y zonas peatonales adyacentes.

«Como ven, hicimos todas las aceras nuevas. Las acabamos de terminar hoy, postes nuevos de iluminación, asfaltado totalmente nuevo, el cual va a ser demarcado en los próximos días», explicó Duque.

«NORMALIDAD» EN CHACAO

El alcalde indicó que colocaron una valla frente a la parcela donde se encontraba la estructura colapsada, mientras que el Petunia 2 permanece a un lado. Duque recordó la conmoción vivida en Chacao por el colapso de tres edificios colapsados.

«Pero el compromiso mío y el de mi equipo es que, en medio de esta tragedia tan dura, en medio de las posibilidades, ir volviendo a lo que podríamos llamar la nueva normalidad. Mi solidaridad con nuestros vecinos de acá de El Petunia, a los sobrevivientes y los que lamentablemente fallecieron», acotó Duque.

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#24Jul | El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, informó que la primera avenida de Los Palos Grandes, se encuentra asfaltada. «Colocamos esta cerca en donde estaba el edificio Petunia, recordando con mucho amor a nuestros queridos vecinos que lamentablemente ya no están», dijo… pic.twitter.com/oxWcpnIBPH — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 24, 2026



A un mes del doble terremoto, Duque afirmó que continuará con las labores de reconstrucción en la zona. «Nosotros estamos cumpliendo con nuestro compromiso con ustedes, que es trabajar de manera eficiente», concluyó.

Hasta el miércoles, se contabilizaron 5.398 fallecidos por el doble terremoto, además de cientos de edificios afectados, de los que 190 colapsaron. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.