Venezuela

Asesinato de Walter Jaimes: Autorizan exhumación del cuerpo para nuevos exámenes forenses

Las autoridades judiciales aprobaron este jueves la exhumación del cuerpo del periodista Walter Jaimes, quien fue asesinado el pasado fin de semana en el estado Mérida, para conocer nuevos detalles claves del crimen.

El periodista Daniel Molina confirmó que fue acordada la exhumación del cuerpo de Jaimes. Luego de que recibieron la certificación de la autopsia, la justicia autorizó la exhumación judicial y administrativa del periodista.

Ahora el cuerpo de Jaimes será trasladado a la localidad de Bailadores, en donde le harán varios exámenes forenses. Se espera que el procedimiento se lleve a cabo este mismo viernes, lo que brindaría nuevos elementos del caso.

PARTICIPACIÓN DE DOUGLAS RICO

La autorización de la exhumación se dio pocas horas después de que el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, llegara a Mérida para encabezar las investigaciones del caso.

Rico se apersonó en la sede del Cicpc en la avenida Las Américas, en la ciudad de Mérida, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP). En el video se aprecia que el comisario está acompañado por otros funcionarios.

«Encabeza una delegación que se trasladó hasta el sitio para dirigir las investigaciones por el asesinato del periodista Walter Jaimes, ocurrida este fin de semana», detalló el SNTP.

El gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, adelantó más temprano que un equipo de investigadores se desplazó desde Caracas a la ciudad andina. También afirmó que hay órdenes de avanzar el proceso de averiguaciones.


Sánchez aseguró que el gobierno venezolano tiene conocimiento del caso y busca «acelerar» las investigaciones sobre el asesinato de Jaimes. «Pedimos al pueblo de Mérida que confíen en nuestros cuerpos de seguridad», afirmó a la prensa.

CASO DE JAIMES

Familiares y seres queridos de Jaimes exigen a las autoridades que su cuerpo sea exhumado para avanzar en las pesquisas. De acuerdo a Roxy Jaimes, hermana del periodista, fue enterrado en una fosa común en la localidad de Lagunillas.

Jaimes desapareció el pasado sábado y, aunque su cuerpo fue localizado el domingo, no fue identificado hasta el 3 de marzo. Según el SNTP, el periodista murió por un «traumatismo craneoencefálico severo y fractura de cráneo».

«Solo les pido que se haga justicia por la muerte de mi hermano, ya que no quiero que esto quede impune», indicó Roxy Jaimes. El gremio periodístico, mientras tanto, pide celeridad en las investigaciones.

