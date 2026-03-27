Ascendió a 72 el número de estudiantes intoxicados en liceo de Lara, esto reveló el alcalde

El alcalde del municipio Urdaneta, en el estado Lara, Hamad Al Chaer, reveló que ascendieron a 72 los afectados por un caso de intoxicación masiva en un liceo de Aguada Grande, de los cuáles al menos dos jóvenes siguen internadas.

Estos hechos se registraron el pasado 19 de marzo en el liceo Juan Antonio Rodríguez Domínguez cuando, por segunda vez en menos de 45 días, se presentó una intoxicación masiva, en la cual los jóvenes presentaron síntomas como vómitos, picazón y taquicardia.

El alcalde precisó que los organismos de seguridad están realizando una investigación en la zona. «Están en Aguada Grande donde están haciendo preguntas a varios estudiantes, citando a algunas personas para dar próximamente con el favor de Dios con él o los responsables de estos actos que gracias a Dios no hubo qué lamentar».

#Sucesos | El alcalde del municipio Urdaneta del estado Lara, Hamad Al Chaer, informó que la intoxicación registrada en una escuela de la población de Aguadagrande dejó 72 jóvenes intoxicados. 📹 Video: @RamonVeliz https://t.co/yedXX4rP7P pic.twitter.com/kcNml5lEUW — El Noticiero Televen (@El_Noticiero) March 27, 2026

De igual forma, rectificó el número de afectos que en un primer momento se había dicho. «Fueron 72 de los cuáles ya están todos fuera de peligro. Hay algunos que les vuelven a repetir los síntomas, las secuelas. Hay una niña que se llama Ana Sánchez que está hospitalizada. Gracias a Dios está en recuperación».

«También hay otra joven que está en el CDI de Aguada Grande que también está evolucionando bien», precisó.