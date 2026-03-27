Venezuela

Ascendió a 72 el número de estudiantes intoxicados en liceo de Lara, esto reveló el alcalde

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
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El alcalde del municipio Urdaneta, en el estado Lara, Hamad Al Chaer, reveló que ascendieron a 72 los afectados por un caso de intoxicación masiva en un liceo de Aguada Grande, de los cuáles al menos dos jóvenes siguen internadas.

Estos hechos se registraron el pasado 19 de marzo en el liceo Juan Antonio Rodríguez Domínguez cuando, por segunda vez en menos de 45 días, se presentó una intoxicación masiva, en la cual los jóvenes presentaron síntomas como vómitos, picazón y taquicardia.

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El alcalde precisó que los organismos de seguridad están realizando una investigación en la zona. «Están en Aguada Grande donde están haciendo preguntas a varios estudiantes, citando a algunas personas para dar próximamente con el favor de Dios con él o los responsables de estos actos que gracias a Dios no hubo qué lamentar».

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De igual forma, rectificó el número de afectos que en un primer momento se había dicho. «Fueron 72 de los cuáles ya están todos fuera de peligro. Hay algunos que les vuelven a repetir los síntomas, las secuelas. Hay una niña que se llama Ana Sánchez que está hospitalizada. Gracias a Dios está en recuperación».

«También hay otra joven que está en el CDI de Aguada Grande que también está evolucionando bien», precisó.

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