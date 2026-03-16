Asamblea Nacional reveló lista de aspirantes a los cargos de fiscal general y defensor del pueblo

La Asamblea Nacional (AN) divulgó este lunes los nombres de los ciudadanos aspirantes a los cargos de fiscal general y de defensor del pueblo. La publicación ocurre luego de que el Comité de Evaluación de Postulados del Poder Ciudadano procesara los expedientes tras el cierre de la convocatoria.
El exfiscal Tarek William Saab quedó fuera de las listas oficiales para estas vacantes. Saab ocupaba la Defensoría del Pueblo de forma encargada tras la dimisión de Alfredo Ruíz Angulo durante el pasado mes de febrero.
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Tanto Ruíz como Saab entregaron sus renuncias ante el Poder Legislativo, a pesar de que el Parlamento los ratificó en octubre de 2024 para cumplir un mandato de siete años. Los diputados aceptaron estas dimisiones y nombraron a Larry Daniel Devoe como fiscal general encargado.
Precisamente Devoe figura entre los postulados para mantenerse como fiscal general de la república.
Los integrantes del Comité de Evaluación de Postulados establecerán la selección de los nuevos funcionarios en un lapso no mayor a 30 días. Con esta fase, el Parlamento oficializa el inicio del proceso de elección para ambos cargos.
El Legislativo extendió el periodo de recepción de documentos del 9 al 13 de marzo. Los diputados tomaron esta decisión tras recibir «numerosas» solicitudes de ciudadanos que requerían más tiempo para completar los documentos exigidos.
A continuación, la lista de aspirantes a fiscal general:
- Tomás Rafael Aguilera Marín
- José Luis Alcalá Rhode
- Elías Reinaldo Álvarez Leal
- Minerva Thais Balza Rosario
- Eduardo Alfonzo Barranco Hernández
- Edgar Alexis Bocaney Doubront
- Óscar Borges Prim
- Jelitza Coromoto Bravo Rojas
- Ricardo Alexander Bravo Zapata
- Dinora Joselin Bustamante Puerta
- Belquis Lourdes Camacho de Rincón
- Luis Adolfo Chang Piñero
- Nelson José Chitty La Roche
- Dizlery del Carmen Cordero León
- Ana Ysabel Corobo Dales
- Larry Daniel Davoe Márquez
- Simón Alberto Fajardo Contreras
- Mariloy Elideth Flores Vives
- Ricardo Federico Fuenmayor Arriens
- Edgar José Fuenmayor de la Torre
- Libardo Rubén García Robles
- Pedro Miguel Guédez López
- Gabriel Gregorio Guerrero Gil
- José Ernesto Ivkovic
- Arelis Milagros Jiménez Monsalve
- Gilberto Alfredo Landaeta Gordon
- Jean Carlos Latozefsky Rojas
- Jeniska Valentina Lemus Orellana
- Víctor José López Carrillo
- Roger José López Mendoza
- Martín Gerardo López Ríos
- Simeón Antonio Mafilito Farías
- Giovanni Marcano Caguana
- Moises Alejandro Martínez Fuenmayor
- Gilberto Mayorca Yánez
- Adriana del Valle Meaño Díaz
- Romy Elena Méndez Ruíz
- Ramón Eduardo Meneses Hernández
- Juan Bautista Mirabal Ascanio
- Danilo Antonio Mojica Monsalvo
- José Alciviades Monserratia
- Yonmar Yhovanny Montoya
- Renée Moros Troccolí
- Óscar Eduardo Narváez Riera
- Josmary Angelica Paéz Fonseca
- Héctor Rodolfo Pimentel Troconis
- Franco Puppio Pérez
- Luis Eduardo Quintana
- Karla Consuelo Ramírez Loreto
- Jesús Enrique Ramírez Paz
- Ignacio Ramírez Romero
- Hernán José Ramos Rojas
- Giovanni Rionero Leal
- Luisa Elena Rivero
- Jesús Ramón Rodríguez Rodríguez
- Raúl José Rojas García
- Teresa Josefina Rojas Jiménez
- Nohelia Margarita Romero La Cruz
- Wendi Yasmín Sáez Ramírez
- José Custodio Sánchez Morante
- Ramón Alí Silvera Uzcátegui
- Rafael Felipe Suárez Ñañez
- Otilia de las Mercedes Sublaran Calderón
- Nélida Beatriz Terán Nieves
- Paul Newbury Thomas Vielma
- Juan Carlos Toro Castaño
- Uni Helen Urrieta López
- Yakelin Coromoto Vásquez de Quijada
- Magaly Mercedes Vásquez González
- María Cristina Vispo López
- Desirée Alejandra Vitale Urbina
- Ángel Ramón Yrigoyen López
- Ángel Wladimir Zerpa Aponte
El Comité de Evaluación de Postulados del Poder Ciudadano de acuerdo a lo señalado en la ley, presenta la lista de las candidatas y los candidatos postulados a ocupar el cargo de Fiscal General de la República. 👇👇👇 pic.twitter.com/rC3mB40jX7
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A continuación, la lista de aspirantes a defensor del pueblo:
- Ernesto Emilio Villegas Poljak
- Tomás Rafael Aguilera Marín
- Vladimir Alberto Alvarado Acuña
- Karin Isabel Álvardo Pérez
- Odalys Jesucita Arteaga Norato
- Jhonny José Barrios Monsalve
- Elías Francisco Bigotti Trejo
- Douglas Orlando Cáceres Soler
- Carlos Fernando Calatrava Piñerua
- Vilma Elizabeth Canelón García
- Dorangel Lourdes Carrizales Acero
- Luis Eduardo Castillo
- Juan Carlos Castro Villalobo
- Eduardo Ramón Cedeño Braca
- Mirelys Zulay Contreras Moreno
- Arleth Maybeth Figueredo Rodríguez
- Marioly Zelideth Flores Vives
- Edgar José Fuenmayor de la Torre
- Juan Ernesto Garatón Hernández
- Libardo Rubén García Robles
- Federico Simón Gasiba Cárdenas
- Héctor José Gómez
- Edelio Isabel González Díaz
- Antonio José González Plessmann
- Emilio Graterón Colmenares
- Luis Beltrán Guerra Guerra
- Gabriel Gregorio Guerrero Gil
- Henry Hamdan Llabar
- Orlando Isaac Hidalgo Barroeta
- Gilberto Alfredo Landaeta Gordon
- Julio César Lattan Avalo
- Juan Carlos Laya Peñaranda
- Adreana del Valle Meaño Díaz
- Juan Bautista Mirabal Ascanio
- Ricardo José Mojica Monsalvo
- Yonmar Yhovanny Montoya
- Jessy Maoly Monzón Villamizar
- Yahir Alfredo Muñoz García
- Pedro José Natera Piñerua
- Enrique Hilarión Ochoa Antich
- Joel Gustavo Oloyola Carrasquel
- Dennis Argenis Oropeza Bello
- Josmary Angelica Paéz Fonseca
- Neida Josefina Pérez Morillo
- Julio César Pineda Pabón
- Luis Constantini Pineda
- Karla Consuelo Ramírez Loreto
- Jesús Enrique Ramírez Paz
- Ignacio Ramírez Romero
- Jesús Ramón Ramos Bello
- Alexandra del Valle Ramos Espitia
- Harold Alexander Rincón Camacho
- Luisa Elena Rivero
- María Luisa Rodríguez Rodríguez
- Joel José Rodríguez Duarte
- Liliana Felicia Ruiz Lazo
- José Gregorio Sánchez García
- Reinaldo José Silva García
- Freddy Esteban Suárez Rodríguez
- Ciro Antonio Tesman Trislles
- Juan José Torres Lara
El Comité de Evaluación de Postulados del Poder Ciudadano de acuerdo a lo señalado en la ley, presenta la lista de las candidatas y los candidatos postulados a ocupar el cargo de Defensor o Defensora del Pueblo. 👇👇👇 pic.twitter.com/BaMRbYWPcR
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