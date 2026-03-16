Venezuela

Asamblea Nacional reveló lista de aspirantes a los cargos de fiscal general y defensor del pueblo

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
7 Min de Lectura
7 Min de Lectura

La Asamblea Nacional (AN) divulgó este lunes los nombres de los ciudadanos aspirantes a los cargos de fiscal general y de defensor del pueblo. La publicación ocurre luego de que el Comité de Evaluación de Postulados del Poder Ciudadano procesara los expedientes tras el cierre de la convocatoria.

El exfiscal Tarek William Saab quedó fuera de las listas oficiales para estas vacantes. Saab ocupaba la Defensoría del Pueblo de forma encargada tras la dimisión de Alfredo Ruíz Angulo durante el pasado mes de febrero.

Leer Más

TSJ
TSJ dice que decreto de Emergencia Económica que firmó Maduro es «constitucional»
A sacar las chaquetas: Temperaturas descenderán considerablemente entre diciembre y enero
EN FOTOS: Encontraron armas enterradas durante intervención de la cárcel de Vista Hermosa

LEA TAMBIÉN: COLAPSO EN CARACAS: TRANSPORTISTAS PARALIZARON SUS SERVICIOS ESTE 16MAR Y ESTO EXIGEN AL MINISTRO

Tanto Ruíz como Saab entregaron sus renuncias ante el Poder Legislativo, a pesar de que el Parlamento los ratificó en octubre de 2024 para cumplir un mandato de siete años. Los diputados aceptaron estas dimisiones y nombraron a Larry Daniel Devoe como fiscal general encargado.

Precisamente Devoe figura entre los postulados para mantenerse como fiscal general de la república.

Los integrantes del Comité de Evaluación de Postulados establecerán la selección de los nuevos funcionarios en un lapso no mayor a 30 días. Con esta fase, el Parlamento oficializa el inicio del proceso de elección para ambos cargos.

El Legislativo extendió el periodo de recepción de documentos del 9 al 13 de marzo. Los diputados tomaron esta decisión tras recibir «numerosas» solicitudes de ciudadanos que requerían más tiempo para completar los documentos exigidos.

A continuación, la lista de aspirantes a fiscal general:

  1. Tomás Rafael Aguilera Marín
  2. José Luis Alcalá Rhode
  3. Elías Reinaldo Álvarez Leal
  4. Minerva Thais Balza Rosario
  5. Eduardo Alfonzo Barranco Hernández
  6. Edgar Alexis Bocaney Doubront
  7. Óscar Borges Prim
  8. Jelitza Coromoto Bravo Rojas
  9. Ricardo Alexander Bravo Zapata
  10. Dinora Joselin Bustamante Puerta
  11. Belquis Lourdes Camacho de Rincón
  12. Luis Adolfo Chang Piñero
  13. Nelson José Chitty La Roche
  14. Dizlery del Carmen Cordero León
  15. Ana Ysabel Corobo Dales
  16. Larry Daniel Davoe Márquez
  17. Simón Alberto Fajardo Contreras
  18. Mariloy Elideth Flores Vives
  19. Ricardo Federico Fuenmayor Arriens
  20. Edgar José Fuenmayor de la Torre
  21. Libardo Rubén García Robles
  22. Pedro Miguel Guédez López
  23. Gabriel Gregorio Guerrero Gil
  24. José Ernesto Ivkovic
  25. Arelis Milagros Jiménez Monsalve
  26. Gilberto Alfredo Landaeta Gordon
  27. Jean Carlos Latozefsky Rojas
  28. Jeniska Valentina Lemus Orellana
  29. Víctor José López Carrillo
  30. Roger José López Mendoza
  31. Martín Gerardo López Ríos
  32. Simeón Antonio Mafilito Farías
  33. Giovanni Marcano Caguana
  34. Moises Alejandro Martínez Fuenmayor
  35. Gilberto Mayorca Yánez
  36. Adriana del Valle Meaño Díaz
  37. Romy Elena Méndez Ruíz
  38. Ramón Eduardo Meneses Hernández
  39. Juan Bautista Mirabal Ascanio
  40. Danilo Antonio Mojica Monsalvo
  41. José Alciviades Monserratia
  42. Yonmar Yhovanny Montoya
  43. Renée Moros Troccolí
  44. Óscar Eduardo Narváez Riera
  45. Josmary Angelica Paéz Fonseca
  46. Héctor Rodolfo Pimentel Troconis
  47. Franco Puppio Pérez
  48. Luis Eduardo Quintana
  49. Karla Consuelo Ramírez Loreto
  50. Jesús Enrique Ramírez Paz
  51. Ignacio Ramírez Romero
  52. Hernán José Ramos Rojas
  53. Giovanni Rionero Leal
  54. Luisa Elena Rivero
  55. Jesús Ramón Rodríguez Rodríguez
  56. Raúl José Rojas García
  57. Teresa Josefina Rojas Jiménez
  58. Nohelia Margarita Romero La Cruz
  59. Wendi Yasmín Sáez Ramírez
  60. José Custodio Sánchez Morante
  61. Ramón Alí Silvera Uzcátegui
  62. Rafael Felipe Suárez Ñañez
  63. Otilia de las Mercedes Sublaran Calderón
  64. Nélida Beatriz Terán Nieves
  65. Paul Newbury Thomas Vielma
  66. Juan Carlos Toro Castaño
  67. Uni Helen Urrieta López
  68. Yakelin Coromoto Vásquez de Quijada
  69. Magaly Mercedes Vásquez González
  70. María Cristina Vispo López
  71. Desirée Alejandra Vitale Urbina
  72. Ángel Ramón Yrigoyen López
  73. Ángel Wladimir Zerpa Aponte

A continuación, la lista de aspirantes a defensor del pueblo:

  • Ernesto Emilio Villegas Poljak
  • Tomás Rafael Aguilera Marín
  • Vladimir Alberto Alvarado Acuña
  • Karin Isabel Álvardo Pérez
  • Odalys Jesucita Arteaga Norato
  • Jhonny José Barrios Monsalve
  • Elías Francisco Bigotti Trejo
  • Douglas Orlando Cáceres Soler
  • Carlos Fernando Calatrava Piñerua
  • Vilma Elizabeth Canelón García
  • Dorangel Lourdes Carrizales Acero
  • Luis Eduardo Castillo
  • Juan Carlos Castro Villalobo
  • Eduardo Ramón Cedeño Braca
  • Mirelys Zulay Contreras Moreno
  • Arleth Maybeth Figueredo Rodríguez
  • Marioly Zelideth Flores Vives
  • Edgar José Fuenmayor de la Torre
  • Juan Ernesto Garatón Hernández
  • Libardo Rubén García Robles
  • Federico Simón Gasiba Cárdenas
  • Héctor José Gómez
  • Edelio Isabel González Díaz
  • Antonio José González Plessmann
  • Emilio Graterón Colmenares
  • Luis Beltrán Guerra Guerra
  • Gabriel Gregorio Guerrero Gil
  • Henry Hamdan Llabar
  • Orlando Isaac Hidalgo Barroeta
  • Gilberto Alfredo Landaeta Gordon
  • Julio César Lattan Avalo
  • Juan Carlos Laya Peñaranda
  • Adreana del Valle Meaño Díaz
  • Juan Bautista Mirabal Ascanio
  • Ricardo José Mojica Monsalvo
  • Yonmar Yhovanny Montoya
  • Jessy Maoly Monzón Villamizar
  • Yahir Alfredo Muñoz García
  • Pedro José Natera Piñerua
  • Enrique Hilarión Ochoa Antich
  • Joel Gustavo Oloyola Carrasquel
  • Dennis Argenis Oropeza Bello
  • Josmary Angelica Paéz Fonseca
  • Neida Josefina Pérez Morillo
  • Julio César Pineda Pabón
  • Luis Constantini Pineda
  • Karla Consuelo Ramírez Loreto
  • Jesús Enrique Ramírez Paz
  • Ignacio Ramírez Romero
  • Jesús Ramón Ramos Bello
  • Alexandra del Valle Ramos Espitia
  • Harold Alexander Rincón Camacho
  • Luisa Elena Rivero
  • María Luisa Rodríguez Rodríguez
  • Joel José Rodríguez Duarte
  • Liliana Felicia Ruiz Lazo
  • José Gregorio Sánchez García
  • Reinaldo José Silva García
  • Freddy Esteban Suárez Rodríguez
  • Ciro Antonio Tesman Trislles
  • Juan José Torres Lara

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

EN VIDEO: Choque múltiple en la autopista Prados del Este dejó varios heridos este 16Mar
Sucesos
presos
ONU no ha conseguido de Venezuela la lista de presos liberados ni permiso para visitas
Mundo
VIDEO: La celebración viral de Michael B. Jordan en un reconocido restaurante tras ganar el Óscar a «mejor actor»
Caraota Show
jojobet girişcasibom girişjojobetjojobet giriş