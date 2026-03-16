Asamblea Nacional reveló lista de aspirantes a los cargos de fiscal general y defensor del pueblo

La Asamblea Nacional (AN) divulgó este lunes los nombres de los ciudadanos aspirantes a los cargos de fiscal general y de defensor del pueblo. La publicación ocurre luego de que el Comité de Evaluación de Postulados del Poder Ciudadano procesara los expedientes tras el cierre de la convocatoria.

El exfiscal Tarek William Saab quedó fuera de las listas oficiales para estas vacantes. Saab ocupaba la Defensoría del Pueblo de forma encargada tras la dimisión de Alfredo Ruíz Angulo durante el pasado mes de febrero.

Tanto Ruíz como Saab entregaron sus renuncias ante el Poder Legislativo, a pesar de que el Parlamento los ratificó en octubre de 2024 para cumplir un mandato de siete años. Los diputados aceptaron estas dimisiones y nombraron a Larry Daniel Devoe como fiscal general encargado.

Precisamente Devoe figura entre los postulados para mantenerse como fiscal general de la república.

Los integrantes del Comité de Evaluación de Postulados establecerán la selección de los nuevos funcionarios en un lapso no mayor a 30 días. Con esta fase, el Parlamento oficializa el inicio del proceso de elección para ambos cargos.

El Legislativo extendió el periodo de recepción de documentos del 9 al 13 de marzo. Los diputados tomaron esta decisión tras recibir «numerosas» solicitudes de ciudadanos que requerían más tiempo para completar los documentos exigidos.

A continuación, la lista de aspirantes a fiscal general:

Tomás Rafael Aguilera Marín José Luis Alcalá Rhode Elías Reinaldo Álvarez Leal Minerva Thais Balza Rosario Eduardo Alfonzo Barranco Hernández Edgar Alexis Bocaney Doubront Óscar Borges Prim Jelitza Coromoto Bravo Rojas Ricardo Alexander Bravo Zapata Dinora Joselin Bustamante Puerta Belquis Lourdes Camacho de Rincón Luis Adolfo Chang Piñero Nelson José Chitty La Roche Dizlery del Carmen Cordero León Ana Ysabel Corobo Dales Larry Daniel Davoe Márquez Simón Alberto Fajardo Contreras Mariloy Elideth Flores Vives Ricardo Federico Fuenmayor Arriens Edgar José Fuenmayor de la Torre Libardo Rubén García Robles Pedro Miguel Guédez López Gabriel Gregorio Guerrero Gil José Ernesto Ivkovic Arelis Milagros Jiménez Monsalve Gilberto Alfredo Landaeta Gordon Jean Carlos Latozefsky Rojas Jeniska Valentina Lemus Orellana Víctor José López Carrillo Roger José López Mendoza Martín Gerardo López Ríos Simeón Antonio Mafilito Farías Giovanni Marcano Caguana Moises Alejandro Martínez Fuenmayor Gilberto Mayorca Yánez Adriana del Valle Meaño Díaz Romy Elena Méndez Ruíz Ramón Eduardo Meneses Hernández Juan Bautista Mirabal Ascanio Danilo Antonio Mojica Monsalvo José Alciviades Monserratia Yonmar Yhovanny Montoya Renée Moros Troccolí Óscar Eduardo Narváez Riera Josmary Angelica Paéz Fonseca Héctor Rodolfo Pimentel Troconis Franco Puppio Pérez Luis Eduardo Quintana Karla Consuelo Ramírez Loreto Jesús Enrique Ramírez Paz Ignacio Ramírez Romero Hernán José Ramos Rojas Giovanni Rionero Leal Luisa Elena Rivero Jesús Ramón Rodríguez Rodríguez Raúl José Rojas García Teresa Josefina Rojas Jiménez Nohelia Margarita Romero La Cruz Wendi Yasmín Sáez Ramírez José Custodio Sánchez Morante Ramón Alí Silvera Uzcátegui Rafael Felipe Suárez Ñañez Otilia de las Mercedes Sublaran Calderón Nélida Beatriz Terán Nieves Paul Newbury Thomas Vielma Juan Carlos Toro Castaño Uni Helen Urrieta López Yakelin Coromoto Vásquez de Quijada Magaly Mercedes Vásquez González María Cristina Vispo López Desirée Alejandra Vitale Urbina Ángel Ramón Yrigoyen López Ángel Wladimir Zerpa Aponte

El Comité de Evaluación de Postulados del Poder Ciudadano de acuerdo a lo señalado en la ley, presenta la lista de las candidatas y los candidatos postulados a ocupar el cargo de Fiscal General de la República. 👇👇👇 pic.twitter.com/rC3mB40jX7 — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) March 16, 2026

A continuación, la lista de aspirantes a defensor del pueblo:

Ernesto Emilio Villegas Poljak

Tomás Rafael Aguilera Marín

Vladimir Alberto Alvarado Acuña

Karin Isabel Álvardo Pérez

Odalys Jesucita Arteaga Norato

Jhonny José Barrios Monsalve

Elías Francisco Bigotti Trejo

Douglas Orlando Cáceres Soler

Carlos Fernando Calatrava Piñerua

Vilma Elizabeth Canelón García

Dorangel Lourdes Carrizales Acero

Luis Eduardo Castillo

Juan Carlos Castro Villalobo

Eduardo Ramón Cedeño Braca

Mirelys Zulay Contreras Moreno

Arleth Maybeth Figueredo Rodríguez

Marioly Zelideth Flores Vives

Edgar José Fuenmayor de la Torre

Juan Ernesto Garatón Hernández

Libardo Rubén García Robles

Federico Simón Gasiba Cárdenas

Héctor José Gómez

Edelio Isabel González Díaz

Antonio José González Plessmann

Emilio Graterón Colmenares

Luis Beltrán Guerra Guerra

Gabriel Gregorio Guerrero Gil

Henry Hamdan Llabar

Orlando Isaac Hidalgo Barroeta

Gilberto Alfredo Landaeta Gordon

Julio César Lattan Avalo

Juan Carlos Laya Peñaranda

Adreana del Valle Meaño Díaz

Juan Bautista Mirabal Ascanio

Ricardo José Mojica Monsalvo

Yonmar Yhovanny Montoya

Jessy Maoly Monzón Villamizar

Yahir Alfredo Muñoz García

Pedro José Natera Piñerua

Enrique Hilarión Ochoa Antich

Joel Gustavo Oloyola Carrasquel

Dennis Argenis Oropeza Bello

Josmary Angelica Paéz Fonseca

Neida Josefina Pérez Morillo

Julio César Pineda Pabón

Luis Constantini Pineda

Karla Consuelo Ramírez Loreto

Jesús Enrique Ramírez Paz

Ignacio Ramírez Romero

Jesús Ramón Ramos Bello

Alexandra del Valle Ramos Espitia

Harold Alexander Rincón Camacho

Luisa Elena Rivero

María Luisa Rodríguez Rodríguez

Joel José Rodríguez Duarte

Liliana Felicia Ruiz Lazo

José Gregorio Sánchez García

Reinaldo José Silva García

Freddy Esteban Suárez Rodríguez

Ciro Antonio Tesman Trislles

Juan José Torres Lara