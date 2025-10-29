Venezuela

Asamblea Nacional declara persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
Foto: Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional electa en 2020 declaró este martes persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, en medio del despliegue de Estados Unidos en el mar Caribe.

El presidente del organismo, Jorge Rodríguez, encabezó la audiencia. La propuesta contra Persad-Bissessar fue aprobada de forma unánime, bajo el argumento de que está implicada en las operaciones estadounidenses cerca de costas venezolanas.

«Queda aprobado por unanimidad y se declara como persona non grata a esta señora, así como para respaldar de manera unánime la denuncia que hiciera del acuerdo energético entre Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela», dijo Rodríguez.

El proyecto fue presentado por la diputada oficialista Iris Varela. Durante su alocución, afirmó que los ejercicios militares realizados en Trinidad y Tabago ponen en riesgo «la integridad territorial y la soberanía».

DETALLES DEL PROYECTO

La declaratoria estableció que Persad-Bissessar forma parte de un «plan sistémico» contra Venezuela. En tal sentido, sostuvo que la postura de Trinidad y Tobago pone en riesgo la «zona de paz» de la región.

El Parlamento respaldó las medidas tomadas por el gobierno de Maduro contra Trinidad y Tobago y la ruptura de los pactos energéticos conjuntos. Finalmente, pidió establecer vías diplomáticas para que el país vecino modifique su postura.

El Poder Legislativo tomó esta medida luego de que Nicolás Maduro ordenó la «suspensión inmediata» del acuerdo gasífero con Trinidad y Tobago. Asimismo, acusó a Persad-Bissessar de ser una «propulsora de la guerra».

Hace dos días, un buque destructor de Estados Unidos llegó a Trinidad y Tobago para participar en ejercicios militares por varios días, en el marco del despliegue militar norteamericano contra el narcotráfico en el mar Caribe.

