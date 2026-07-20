Arrendamientos en el país: ¿Cuál debe ser el criterio clave para estimular el mercado?

La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para estimular el mercado de arrendamientos en el país.

La medida se tomó en medio de la emergencia tras los recientes terremotos que han dejado a casi 18.000 personas sin viviendas, según cifras oficiales.

Pero ante esta situación, la abogada María Alejandra Parra, especialista en materia de condominios, explicó los criterios que deben ser tomados en cuenta en esta ley.

«Tiene que haber igualdad en las partes que tanto el arrendador como el arrendatario tengan derecho a hacer valer sus derechos y que esa justicia sea expedita, rápida y sencilla», dijo.

Destacó que «hoy día se sabe que hay un desequilibrio enorme en relación a la ley y se protege mucho más al inquilino que al propietario, y eso tiene que ser un punto de partida para construir la reforma de la ley».

«Si después de la emergencia nosotros tenemos seguridad jurídica evidentemente los propietarios van a dar en arrendamiento sus inmuebles. Y es porque saben que en caso de que el inquilino incumpla tienen un derecho a acceder a la justicia de manera expedita», comentó.

LA LEY DE ARRENDAMIENTOS

Esta ley debe ser aprobada en segunda discusión para quedar sancionada. Sin embargo, en la misma se «prohíbe formalmente arrendar en zonas de alto riesgo o estructuras precarias». Así lo indicó el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante.

Por otra parte, esta ley permitirá a las partes acordar «libremente» un pago promedio y «su indexación en caso de prórroga». Lo que a juicio de Infante impedirá la «especulación» y protegerá el «valor real del dinero frente al fenómeno inflacionario», reseñó EFE.

Este proyecto, oficialmente ‘Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda’, tiene cuatro capítulos, donde se agrupan 27 artículos, anticipó Infante.