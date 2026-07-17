«Aquí Contigo»: el programa de asistencia psicológica gratis para venezolanos tras terremotoss

«Aquí Contigo» es un programa de asistencia psicológica gratuito lanzado por la red de nacional de atención médica y emergencias Nueve Once, tras los terremotos que devastaron Venezuela el pasado 24 de junio.

La iniciativa funcionará a nivel nacional, está diseñada para acompañar y brindar soporte a la población venezolana ante el impacto emocional derivado por la reciente emergencia.

Destacaron que atender estas secuelas también es importante, por esa razón nació «Aquí Contigo», a la que cualquier persona puede acceder de forma directa a una sesión de contención emocional guiado por un profesional.

Para esta razón, pusieron a disposición por llamada o videollamada el contact center: 0800-466.24.00 y 0800-466.24.01 de Nueve Once y a través de la plataforma aquicontigo.nueveonce.com sin necesidad de traslados.

Desde este centro médico destacaron que la salud es un derecho y no un privilegio, por lo que este nuevo servicio se integra de manera inmediata al despliegue de telemedicina, unidades de ambulancia y los cinco puntos de atención médica que la organización mantuvo activos desde los primeros días del suceso, desde donde, se canalizaron sin costo alguno las derivaciones hacia los centros de urgencias (UNO), que estuvieron a disposición gratuita de los afectados.

PSICÓLOGOS PARA ATENDER A TODO EL PAÍS

El equipo de psicólogos ayuda día a día y continúa llegando a más familias en todo el país. El soporte de cada una de las sesiones está respaldado por el Colegio de Psicólogos del estado Miranda. Todo el personal técnico ha sido formado bajo los protocolos internacionales de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) y se rige estrictamente por el marco de la Iniciativa de Acción Humanitaria (IASC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La salud mental no es un asunto secundario en una emergencia: es parte de la respuesta desde el primer día. El programa Aquí Contigo nace para que nadie tenga que atravesar esto sin ser escuchado y acompañado con seriedad clínica”, afirmó Juan Pablo Santaromita, médico, director y fundador de Nueve Once.

“Si necesitas hablar, estamos para escucharte. Aquí Contigo es la manera en que Nueve Once custodia esperanzas y defiende vidas desde una visión integral, incluyendo la salud mental”, destacó Santaromita.