Aprobada reforma de Ley de Sistema y Servicio Eléctrico: lo que revelaron sobre empresas privadas, tarifas y subsidios

La Asamblea Nacional aprobó este martes una reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, abriendo la puerta a la inversión privada y extranjera en este sector.

Luego de varias semanas de debates y evaluación en el Parlamento, esta tarde fue aprobada por unanimidad la reforma de ley. Los diputados votaron por los últimos artículos, después de darse tres aplazamientos en sesiones previas.

La reforma parcial establece una serie de modificaciones en la ley que regula el sector eléctrico. Sin embargo, el principal punto radica en los cambios que buscan propiciar la inversión privada y extranjera.

La ley ahora establece que la generación eléctrica «será ejercida por la empresa operadora del Estado, así como por empresas mixtas y privadas que cuenten con la habilitación correspondiente». Las concesiones se podrán otorgar hasta por 25 años.

JORGE RODRÍGUEZ SOBRE LA LEY

Poco después de la votación en el Palacio Federal Legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, declaró a los medios de comunicación y calificó como «profunda» la reforma de la ley.

«Va a permitir la incorporación de la prestación privada del servicio. Es decir, que un privado genere electricidad y pueda, a cambio de una tarifa establecida, proporcionarla a empresas, industrias o centros comerciales», expuso Rodríguez.

El parlamentario también destacó la creación de una superintendencia que «va a atender» aspectos relacionados con la autogeneración, tarifas y condiciones del servicio. Además, se establecieron penas a quienes incumplan la ley.

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Rodríguez aclaró que no se trata de una privatización del sector, sino de una «aplicación de la prestación del servicio». «El Estado mantiene la obligación permanente de prestar el servicio, pero también puede entrar un privado», explicó.

Las tarifas por el servicio serán establecidas por la superintendencia, aunque Rodríguez adelantó que habrá un régimen de subsidios. También añadió que los precios estarán indexados a la moneda de mayor valor fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

La reforma de la ley fue aprobada en medio de la crisis eléctrica que azota al país desde hace varios años. Según Rodríguez, el Estado se enfocará «sobre todo en mejorar el servicio de energía a los vecinos», especialmente en el Occidente del país.