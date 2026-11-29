El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, ofreció este domingo un balance sobre su visita a Venezuela, destacando que ofreció al país apoyo continuo para que alcance el Nivel de Madurez 3 (ML3), se fortalezca la producción de vacunas y se entreguen más medicamentos esenciales a los ciudadanos.

En su cuenta de X (Twitter), Adhanom valoró la reunión que sostuvo con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la cual calificó de «productiva».

«Mantuve una reunión productiva con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y elogié su compromiso para fortalecer el sistema de salud del país y avanzar en Health For All (La Salud Para Todos, objetivo del organismo) para los venezolanos», escribió.

Asimismo, señaló que ambos discutieron la expansión de Venezuela en la producción local de vacunas y medicamentos, y el compromiso de la OMS para seguir apoyando los «esfuerzos por fortalecer la capacidad del país para proporcionar a sus ciudadanos medicamentos esenciales producidos localmente, seguros y efectivos».

LEA TAMBIÉN: EL EMOTIVO VIDEO DONDE UN HOMBRE SE REENCUENTRA CON SU PERRITO TRAS EL RESCATE DEL ANIMAL DURANTE LAS INUNDACIONES EN TÁCHIRA

«Con este fin, también ofrecí el apoyo continuo de la OMS para ayudar al país a fortalecer su sistema regulatorio de productos médicos y alcanzar el Nivel de Madurez 3 (ML3) para la regulación de medicamentos y vacunas importadas», agregó el doctor Adhanom.

Cabe mencionar que el ML3 indica que un país cuenta con un sistema regulatorio estable, que funciona correctamente y está integrado. «Alcanzar el ML3 beneficiará a pacientes, proveedores de atención médica e industria por igual», añadió.

El alto funcionario de la salud subrayó el trabajo de la OMS para apoyar el sistema de atención primaria de salud de Venezuela, «modernizar la infraestructura de salud y expandir el acceso a servicios de salud de calidad». «Y reafirmé nuestro compromiso para sostener estos esfuerzos», acotó.

Finalmente, destacó que la meta compartida «es clara». «Cada venezolano debe tener acceso a la atención médica que necesita, cuando y donde la necesite», puntualizó.