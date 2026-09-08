Aplicarán restricción vehicular en la Puerto Cabello-Valencia por rehabilitación del Peaje La Entrada

El Ministerio del Transporte informó este lunes, 7 septiembre, que se aplicará una restricción parcial del tránsito vehicular en la autopista Puerto Cabello-Valencia (Carabobo), a la altura del kilómetro 175, en las inmediaciones del Peaje La Entrada.

Por medio de un comunicado publicado en la red social Instagram, se precisó que la medida es debido a trabajos de mantenimiento en la vía.

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Dichas acciones, se implementarán desde este lunes, 7 de septiembre, en el sentido Puerto Cabello-Valencia, entre las 9:00 de la noche y las 4:00 de la madrugada del martes, 8 de septiembre.

De acuerdo con la información difundida, la restricción obedece a la ejecución de trabajos de mantenimiento correctivo y rehabilitación estructural de la losa de concreto en la estación de peaje.

Las labores forman parte de las acciones de mantenimiento vial y estarán a cargo de la Empresa de Mantenimiento Vial (Envial), adscrita a la cartera de Transporte.

Por tanto, el Ministerio exhortó a los transportistas y conductores particulares a tomar las previsiones necesarias, moderar la velocidad y respetar las señalizaciones de seguridad dispuestas en la vía mientras se desarrollen los trabajos.

Insistieron, en que la restricción será temporal y estará concentrada en el tramo correspondiente al Peaje La Entrada durante el horario establecido por las autoridades, luego de que usuarios de la vía denunciaran públicamente el deterioro de la carretera entre Valencia y Puerto Cabello.