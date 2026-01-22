Venezuela

En Anzoátegui: Periodista fue condenada a 10 años de prisión por «incitación al odio»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

La justicia venezolana condenó a la comunicadora social Marifel Lucía Guzmán Chacín a pasar 10 años en prisión en el estado Anzoátegui, según informó esta semana el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP).

El organismo denunció en sus redes sociales el caso de Guzmán. De acuerdo a la familia, la comunicadora fue detenida el 7 de febrero del año pasado, pero el caso se hizo público hace pocos días.

«La detuvieron por denunciar, a través de sus redes sociales, el despido injustificado del que aparentemente fue víctima en el Departamento de Cultura adjunto a la Gobernación del estado Anzoátegui», explicó el SNTP.

Presuntamente, las fuerzas de seguridad capturaron a Guzmán en su propia vivienda, ubicada en el sector Boyacá II de la ciudad de Barcelona. La comunicadora fue imputada por incitación al odio, al igual que varios presos políticos.

GUZMÁN SUFRE DEPRESIÓN

Tras pasar casi un año privada de libertad, Guzmán estaría atravesando por severos problemas de salud mental. A esto se suma que habría violaciones del debido proceso y la familia denuncia que no tiene amplios conocimientos del caso judicial.

«De acuerdo con su madre, Marifel presenta un cuadro de depresión aguda. Hasta ahora no han tenido acceso al expediente ni han podido juramentar un abogado privado», aseveró el SNTP, que recordó que «son seis los periodistas que siguen detenidos».

Guzmán, aparentemente, fue condenada a pasar una década en prisión. Así pues, se sumó a Juan Pablo Guanipa, Juan Alvarado, Deivis Correa, Jonathan Carrillo y Rory Branker, los periodista y reporteros que se encuentran privados de libertad en Venezuela.

Imagen: SNTP

En el marco de excarcelaciones de presos políticos, 19 trabajadores de prensa salieron de prisión, aunque varios de ellos con medidas cautelares. Todavía hay más de 700 personas privadas de libertad por motivos políticos, de acuerdo al Foro Penal.

