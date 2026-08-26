Anunciaron cambios en festividades en honor a la Virgen del Valle en Margarita, esto es lo que debes saber

El obispo de la Diócesis de Margarita, monseñor Fernando Castro Aguayo, confirmó que las festividades en honor a la Virgen del Valle tendrán este año un carácter religioso de recogimiento y austeridad debido a los terremotos del pasado 24 de junio.

El religioso señaló que el programa tradicional de septiembre tendrá una adaptación para darle privilegio a los actos de fe, la oración por el país y la devoción mariana, limitando las actividades festivas o de aglomeración pública.

«Vamos a dar un espacio especial a las personas que están vinculadas con la tragedia en La Guaira y Caracas. No es porque sean más o menos, sino porque sencillamente han venido aquí a Nueva Esparta, a nuestra Diócesis, a nuestra iglesia, porque aquí tienen sus conexiones y es humano y cristiano ayudar y apoyar a quienes en un momento determinado están en una gravísima necesidad», expresó el monseñor en declaraciones recogidas por Unión Radio.

«Ese duelo, quiero que se manifieste también allí», añadió.

Asimismo, señaló que tanto la tradicional bajada de la virgen como la misa central del 8 de septiembre, se enfocarán en la reconciliación, la paz y la oración comunitaria.