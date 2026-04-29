Anuncian severas multas para conductores que se estacionen en esta concurrida avenida del centro de Caracas

Autoridades de la región capital prohibieron a los conductores, tanto de carros como de motos, estacionarse en la avenida Universidad en el centro de Caracas.

Los infractores tendrán que pagar una multa de 30 euros en caso de que se encuentren en el sitio al momento de que los organismos de seguridad avisten el vehículo estacionado.

En caso de no encontrarse en el lugar, los funcionarios procederán a llamar a una grúa que remolcará los vehículos y en ese caso los infractores tendrán que pagar un total de 70 euros.

La medida se aplicará en cumplimiento de la ordenanza de convivencia ciudadana del municipio Libertador.

#29abr Ya no podrá estacionarse en la avenida Universidad, del centro de Caracas; la medida busca evitar el congestionamiento vehicular y mantener el orden. La multa es el equivalente a 30 euros.

Si lo remolcan son 40€ por la sanción y 30 por la grúa. pic.twitter.com/mwAyHwofNg — Daniel Alvarez Rojas (@DanielAlvarezRo) April 29, 2026

«El artículo 19, numeral 7, sanciona a todas aquellas personas que obstaculicen el libre tránsito y la libre circulación peatonal», informó el funcionario de la Policía de Caracas Nedison González en declaraciones a Televen.

La medida en cuestión se aplicará desde la esquina de Coliseo hasta la esquina de San Francisco, por lo que han puesto más de 10 letreros con la señalización de «zona de remolque» y más de 70 conos de tránsito para evitar el mal uso de la acera.

De igual forma, prohibieron la carga y descarga de mercancía sin permisología.