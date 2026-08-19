Anuncian reapertura del Teleférico Mukumbarí en Mérida, estos serán los días que estará activo

La ministra para el Turismo, Daniella Cabello, anunció que este miércoles reanudaron los servicios en el Sistema Teleférico Mukumbarí, tras permanecer cerrado desde el mes de mayo.

En ese sentido, informó que estará operativo por lo que resta de la temporada vacacional todos los días de la semana.

«Antes de los terremotos habíamos anunciado su apertura para agosto. Sin embargo, lamentablemente por el doblete sísmico del 24 de junio se retrasó la llegada de equipos indispensables para culminar una etapa de mantenimiento que tenía una prioridad por encima de cualquier fecha, porque es garantizar la seguridad de cada usuario y el funcionamiento del sistema a plena capacidad», explicó Cabello.

«La semana pasada estuvimos en Mérida. No quise postear nada porque estábamos supervisando la culminación de esta etapa de mantenimiento. Hoy ya podemos decir que gracias a Corpoelec instalamos tres reconectadores en la estación Barinitas, lo cual nos va a permitir que ante cualquier fluctuación del sistema eléctrico se pueda restablecer el servicio de manera inmediata», precisó.

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Asimismo, destacó otros trabajos de mantenimiento y modernización. «También instalamos dos convertidores de frecuencia de última generación que ejercen control sobre los motores en términos de inicio, aceleración, velocidad y parada. Además, hicimos un reacondicionamiento de la red de puesta a tierra y se instalaron protecciones eléctricas complementarias para el sistema».

Para finalizar, hizo una invitación a que las personas visiten este lugar. «Esto ha sido un trabajo de hormiguita. Así que hoy gracias a estos esfuerzos podemos anunciar que por lo que queda de temporada el Teleférico Mukumbarí abre sus puertas todos los días de la semana. Esto es una invitación para toda Venezuela, vengan al estado Mérida y vivan una experiencia de altura».