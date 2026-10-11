Tome previsiones: Anuncian trabajos de mantenimiento en el Sistema Tuy III, el servicio presentará «intermitencias» por 48 horas

Mediante un comunicado, el Ministerio para la Atención de las Aguas (Minaguas) anunció que realizará trabajos de mantenimiento programado del Sistema Tuy III a partir de la medianoche de este domingo 11 de octubre.

El objetivo de estas obras es mejorar el suministro de agua potable, por lo cual el servicio presentará intermitencias en las próximas 48 horas.

“A partir de este domingo 11 de octubre de 2026 a la medianoche, nuestros equipos estarán efectuando un mantenimiento programado del Sistema de Producción Tuy III a fin de optimizar el servicio de agua potable en Caracas, La Guaira y Miranda”, dice el comunicado de Minaguas.

Debido a estas acciones, el despacho pidió a los habitantes de las entidades afectadas que tengan paciencia.

“En vista de estas acciones, experimentaremos intermitencias en el servicio durante 48 horas, agradecemos su paciencia, seguimos trabajando sin descanso para el bienestar de nuestras comunidades”, agregó.

El sistema Tuy III abastece de agua a varias parroquias en el Distrito Capital, como 23 de Enero, Altagracia, La Vega y Macarao. También sectores de los municipios El Hatillo, Baruta y Chacao. Igualmente, hay parroquias en el eje de los Valles del Tuy y puntos en La Guaira que se verán perjudicados.

Además, las cuadrillas del Ministerio de Aguas harán un procedimiento similar en el recién recuperado Sistema Turimiquire, que surte de agua a los estados Sucre y Nueva Esparta; aunque estas labores solo serán por espacio de 24 horas.