Anuncian creación de comisión para investigar «asesinato de venezolanos en el Caribe»

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció este domingo la creación de una comisión parlamentaria para investigar los supuestos «asesinatos de venezolanos en aguas del Mar Caribe».

Así lo dio a conocer durante una rueda de prensa ofrecida tras haberse reunido con familiares de estas presuntas víctimas, que habrían fallecido por ataques de las tropas de Estados Unidos a lanchas que supuestamente transportaban droga hacia territorio norteamericano.

«Vamos a realizar una sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional a los efectos de proponer que se conforme una comisión de diputadas y diputados, una comisión especial, para que investigue los graves hechos que condujeron al asesinato de venezolanos en aguas del mar Caribe», precisó durante su alocución.

En este sentido, criticó la actuación de EEUU en la región al considerar que el mayor problema de drogas en ese país es el Fentanilo, del cual aseguró que Venezuela no tiene ninguna relación.

«Es simplemente una patraña para agredir a todo el pueblo de Venezuela, para atentar contra todo el pueblo de Venezuela, y para generar un cambio de régimen», advirtió Rodríguez.

CONSIDERA QUE VENEZUELA DEBE ABANDONAR LA CPI

Por otra parte, Jorge Rodríguez consideró inútil la presencia de Venezuela en organismos como la Corte Penal Internacional (CPI), ante la supuesta inacción del organismo ante los ataques de EEUU en el Caribe.

«La verdad es que esa Corte Penal Internacional no sirve para nada y yo creo que Venezuela debería salirse de esta instancia que se tragó la lengua en el caso de las ejecuciones extrajudiciales en el mar Caribe», precisó al respecto.

Asimismo, recordó que tanto Maduro como Petro, quien actualmente preside la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), han denunciado estos ataques como «ejecuciones extrajudiciales» y hasta el momento no ha existido un pronunciamiento por parte de la CPI.