«Es completamente ilegal»: Petro pidió reunión en la OACI tras cierre del espacio aéreo venezolano decretado por Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este domingo el cierre del espacio aéreo venezolano que decretó el sábado su homólogo estadounidense, Donald Trump, agudizando todavía más la crisis de vuelos en la nación.

Ante esa situación, solicitó una reunión inmediata en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para tratar esta situación.

«El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La OACI debe reunirse de inmediato. El secretario general debe convocar de inmediato la asamblea», escribió Petro en X (Twitter). En esa línea, precisó que no existe «autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para acciones militares sobre nuestro vecino».

«El Senado de los EEUU no ha dado la autorización para una intervención armada. El orden internacional debe preservarse y América Latina y el Caribe debe decirlo sin temor. Venezuela necesita más democracia y la democracia es producto solo de sus fuerzas internas y de su pueblo», aseveró el mandatario.

Asimismo, enfatizó que «ninguna compañía aérea» debe aceptar «órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país».

LA SOLICITUD QUE HIZO A TRUMP

Ante todo lo anterior, Petro le pidió al presidente Donald Trump «retornar al respeto del orden jurídico internacional», que es «el acumulado de la sabiduría de la civilización humana».

«Solicito a la Unión Europea, en aras del acuerdo alcanzado entre la UE y América Latina y el Caribe, ordenar la normalización de los vuelos a Venezuela o multar las empresas que no lo hagan», exhortó.

También solicitó a todos los países de América Latina y el Caribe «reiniciar sus vuelos». «En Colombia deben ser sancionadas las empresas que se nieguen a asumir los servicios a los que se comprometieron y a solo seguir indicaciones de la OACI o del gobierno colombiano», advirtió.

Finalmente, indicó que la humanidad «debe ser libre de volar y los cielos deben estar abiertos en todas partes del mundo».