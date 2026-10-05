Anuncian cierre total de los túneles de La Planicie desde este 5-Oct, estos son los horarios

El Ministerio para el Transporte informó este martes que realizarán labores de rehabilitación en los túneles de La Planicie, en el municipio Libertador de Caracas. La vía estará cerrada en su totalidad durante varios días de esta semana.

De acuerdo al comunicado, se harán trabajos en esta importante arteria vial, ubicada en la Autopista Norte – Sur de la ciudad capital. Las labores forman parte del Plan de Mantenimiento y Saneamiento Integral a Túneles.

Estas obras comenzarán este lunes y se extenderán hasta el sábado, 10 de octubre. Aunque el cierre será total entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana, los días con restricciones se dividirán entre cada uno de los túneles.

La Planicie I estará cerrado entre el 5 y 7 (miércoles) de octubre, mientras que La Planicie 2 lo hará entre el 8 y el 10. El horario será el mismo en ambos casos.

TRABAJOS EN LOS TÚNELES

Tras anunciar el cierre total de estos importantes túneles, el Ministerio de Transporte instó a emplear vías alternas durante el horario indicado. «Invitamos a los conductores a tomar sus previsiones», agregó el organismo.

La Empresa de Mantenimiento Vial (Envial), adscrita al Ministerio de Transporte, ejecutará las obras. Asimismo, agregó que las labores de rehabilitación serán «dirigidos a garantizar la movilidad fluida y segura de todos», concluyó.

Los trabajos y cierre de los túneles no son un caso aislado. Durante las últimas semanas, el Ministerio de Transporte ha tomado medidas semejantes con avenidas o autopistas en Caracas, rehabilitando las instalaciones e infraestructuras.