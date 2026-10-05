El país requiere «con urgencia una política de educación vial» ante alarmante incremento de accidentes, según OSV

El Observatorio de Seguridad Vial señaló que el país requiere «con urgencia una política de educación vial» permanente ante el alarmante incremento de los accidentes de tránsito en las principales vías del país.

«Los datos que registramos cada mes no son meras estadísticas frías; representan familias quebradas y vidas que podíamos haber salvado mediante la prevención. El país requiere con urgencia una política de educación vial permanente que comience desde las escuelas y se extienda a cada espacio público, acompañada de infraestructura adecuada y un control riguroso que no busque sancionar por sancionar, sino concientizar sobre el valor de la vida en las vías», señaló la coordinadora del OSV, Rosibel González.

Los reportes constantes que emite la organización revelan un saldo doloroso mes tras mes, donde motociclistas, peatones y ciclistas encabezan las estadísticas de mayor riesgo.

«Nuestros reportes mensuales arrojan una realidad desgarradora. Casi la mitad de los fallecidos en las vías son motorizados, jóvenes en su mayoría. Los accidentes tipo derrapes, las colisiones o atropellos siguen repitiéndose por el exceso de velocidad y la imprudencia; es decir, el factor humano deja una huella que no puede pasar inadvertida», comentó.

EL PROBLEMA EN LAS VÍAS

González manifestó que el país requiere esa política de educación vial que no se detenga en temporadas vacacionales. También que esté acompañada de campañas de concientización efectivas, mejor señalización. Y que el Estado garantice infraestructura adecuada para proteger tanto al conductor como al peatón más vulnerable.

“Para el OSV, la solución radica en articular esfuerzos interinstitucionales que impulsen campañas educativas sostenidas en el tiempo. Además, que mejoren la señalización vial y garanticen el mantenimiento óptimo de las arterias viales. La responsabilidad recae tanto en el Estado al ofrecer las condiciones necesarias para la movilidad segura, como en cada conductor y transeúnte al asumir una conducta prudente, respetuosa y solidaria al transitar”, puntualizó.