Anuncian cierre nocturno de la autopista Valle-Coche a partir de este 16mayo, esto es lo que debes saber

El Ministerio para el Transporte informó que, debido a labores de rehabilitación integral, la autopista Valle-Coche, permanecerá cerrada de manera parcial y en horario nocturno, entre este 16 de mayo y el mes de junio.

A través de un comunicado, publicado en su cuenta en Instagram, el despacho detalló que las obras se realizarán desde el tramo de Los Estadios, en Plaza Venezuela, hasta el kilómetro 0 de la Autopista Regional del Centro (ARC), en el sentido hacia Maracay, estado Aragua.

Según el ministerio, los trabajos se desarrollarán entre las 9:00 p. m. hasta las 4:00 a. m., para minimizar el impacto en el tránsito vehicular de la capital.

Por ello, las autoridades exhortaron a los conductores a tomar las previsiones correspondientes y a emplear vías alternas mientras se ejecutan estas labores de rehabilitación.

En otro post, el despacho informó que este 15 de mayo, la ministra Jacqueline Faría y la alcaldesa Carmen Meléndez, inspeccionaron las labores de rehabilitación integral de la autopista.

Informó que “estos trabajos se llevarán a cabo desde el Distribuidor El Pulpo hasta el Km 0 de la Autopista Regional del Centro, y comprenderán la colocación de carpetas corridas, sustitución de alcantarillas, demarcado, alumbrado, en 5.3 Km de vía para una transitabilidad segura”.

RECOMENDACIONES

Planificar rutas alternas: Evite la zona si viaja hacia el centro del país en horas de la noche y madrugada.

Monitorear en tiempo real: Puede consultar el estado de las vías usando plataformas como el mapa de Waze para la Autopista Valle-Coche.

Tomar previsiones: Las autoridades exhortan a la población a anticipar sus traslados para evitar fuertes retrasos.