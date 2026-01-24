Anularon condena de 15 años de prisión contra joven que había denunciado bote de aguas negras en su comunidad

Este sábado se conoció la anulación de la condena de 15 años de prisión que se había dictado contra el joven Juan Francisco Alvarado, por incitación al odio, luego de haber sido detenido por denunciar un bote de aguas negras en su comunidad, a través de la aplicación gubernamental VenApp.

La Corte de Apelaciones del estado Cojedes, de donde es oriundo Alvarado, determinó violaciones al debido proceso, entre ellas la falta de pruebas, la ausencia de testigos y la vulneración del derecho a la defensa, por lo que ordenó repetir el juicio en otro tribunal y con otro juez.

Así lo dio a conocer el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) en sus redes sociales, donde detalló que el joven estudiante de Comunicación Social permanece detenido, a pesar de no haber cometido ningún delito.

CONDENA SIN PRESENCIA FÍSICA DEL JUEZ

De acuerdo a lo publicado por el SNTP, los abogados de Alvarado habían introducido un recurso de apelación denunciando la violación del principio de inmediación, el cual exige la presencia física y continua del juez durante las audiencias. De esta manera se garantiza una valoración justa de las pruebas y el derecho a la defensa.

Durante su comparecencia ante el tribunal, Alvarado señaló que su único objetivo era denunciar las fallas de los servicios públicos en su comunidad. Incluso él es un paciente crónico que requiere atención y cuidados permanentes.

Asimismo, los letrados aseguraron que durante el proceso no se demostró el delito imputado al joven estudiante de periodismo.

«Denunciamos la condena arbitraria y logramos su anulación. Ahora seguimos exigiendo la libertad de Juan Francisco. No cometió delito alguno y sigue detenido en el Comando de la GNB del Cepella, en Guanare, estado Portuguesa», señaló el gremio para finalizar su publicación.