¿Qué pasará con las tareas escolares? El anuncio del ministro de Educación que empezará a implementarse en los colegios

Tras varios debates con estudiantes, padres y docentes, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunció que las tareas escolares serán reguladas.

En ese sentido, acotó que esto busca «disminuir el impacto negativo que generan en las familias y garantizar el tiempo libre de niños, niñas y adolescentes».

Además, sostuvo que la medida busca asegurar que las tareas «sean realmente útiles, claras, respeten un tiempo máximo de ejecución y no sustituyan el proceso pedagógico en el aula».

Rodríguez indicó que esta regulación vendrá acompañada de un plan de trabajo y formación docente. Esto «buscando una educación más efectiva y equilibrada que priorice el bienestar de nuestros estudiantes», dijo.

LAS TAREAS ESCOLARES: PIDEN PRIORIZAR EL APRENDIZAJE SOBRE LAS CALIFICACIONES

El director general del Consenso Educativo, Fausto Romeo Monte, pidió priorizar el aprendizaje de los estudiantes venezolanos.

Durante una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio, acotó que las tareas son fundamentales para la educación, aunque aceptó buscar modificaciones metodológicas.

«El planteamiento es que las tareas no debe ser de puntuación, pero sí puede ser también cualificada en el sentido de aprendizaje. O sea, que el estudiante se lleve un valor», expuso Monte.

Monte sostuvo que las tareas deben estar enfocadas en la retroalimentación y la búsqueda de alternativas didácticas. En ese sentido, consideró que estas asignaciones deben realizarse de forma cualitativa.

El experto también explicó que las instituciones educativas deben tener una clara coordinación entre todas las materias. Así pues, los docentes pueden evitar un sobrecargo de tareas y mantener una «carga de trabajo equilibrada».