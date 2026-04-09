Venezuela

AN aprobó reforma de Ley de Minas, estos son los detalles

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
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La Asamblea Nacional aprobó este jueves por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Minas, la cual busca modernizar el marco legal del sector y promover la inversión, tanto nacional como extranjera.

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Durante la sesión ordinaria de este 9 de abril, los diputados aprobaron los últimos artículos de la ley, luego de la discusión fue postergada el martes. La propuesta recibió el visto bueno de todos los parlamentarios.

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Las autoridades legislativas hicieron un primer debate y luego consultaron con miembros del sector. De acuerdo al Parlamento, se buscaba obtener ideas y plantear las nuevas normativas antes de aprobar, finalmente, la ley.

El proyecto de ley fue impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la visita del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien afirmó que las empresas norteamericanas desean operar en Venezuela.

DETALLES DE LA LEY

Esta nueva normativa sustituirá la Ley de Minas aprobada en 1999 por un decreto del entonces presidente, Hugo Chávez. Según las propias autoridades, la reforma busca actualizar y modernizar el sector.

Uno de los aspectos más importantes de la nueva ley es el Artículo 91. Este apartado establece que el Estado venezolano obtendrá regalías de hasta 13 % sobre la producción bruta del mineral.

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La ley también ordenó una alícuota de «hasta 6 %» como impuesto a la minería. Igualmente, las empresas estarán exentas al pago de los impuestos de los grandes patrimonios y contribuciones especiales a algunos fondos.

Hace unas semanas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza la explotación y comercialización de oro venezolano. El Palacio de Miraflores, por su parte, ha manifestado su deseo de obtener inversión extranjera en el sector.

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