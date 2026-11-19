El diputado Pedro Infante, presidente de la comisión especial de la reforma de Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, encabezó este jueves una reunión con medios de comunicación para abordar la modificación legislativa.

Infante declaró a la prensa poco después del quinto debate sobre la reforma, al que fueron invitados por medios de comunicación. El diálogo se enfocó en el «peso que tiene hoy en la comunicación y los mecanismos de información de la ciudadanía».

El parlamentario indicó que también se abordó el rol que «jugamos los dirigentes políticos» que «tenemos responsabilidades institucionales de gobierno». También mencionó el deber de los comunicadores «en el que enfoque que dan a cada una de las noticias».

Según Infante, la reunión abordó el capítulo de la ley que menciona a los medios de comunicación y los «mensajes de odio, violencia y guerra». De igual forma, repasaron la Constitución nacional y se presentaron distintas posturas.

INFANTE HABLA DEL «MIEDO»

El parlamentario precisó que hubo voceros de Televen, Globovisión, Programa de Convivencia y Paz, además de medios de comunicación. «Se hablaba del miedo», aseveró Infante.

«Se hablaba del miedo como un sentimiento que debe ser derrotado. El miedo que pueda tener algún comunicador en el ejercicio de su función pueda ser perseguido por alguna instancia del gobierno», indicó Infante.

Asimismo, mencionó lo ocurrido en la Radio Venceremos de Carora, estado Lara, que sufrió daños en julio de 2024 durante unos disturbios. «Es decir, tenemos que construir un país sin miedo y sin odio», sentenció.

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Infante apuntó que durante la reunión hubo aportes «extraordinarios y maravillosos». La expectativa del diputado es que «como sociedad podremos potenciar el mensaje de convivencia, respeto, reconocimiento y reconciliación».

La comisión continuará con un proceso de consulta pública. Infante precisó que la próxima semana se reunirá con organismos del sistema judicial y más adelante tendrán encuentros con partidos políticos.