AN publicó nombres de los aspirantes al Comité de Postulaciones Judiciales, podrán impugnarse hasta esta fecha

La Asamblea Nacional publicó este sábado la lista oficial de los 93 aspirantes a integrar el Comité de Postulaciones Judiciales que deberán avanzar en el proceso de escogencia de los próximos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Los datos de la Comisión Preliminar detallan que 50 ciudadanos presentaron su nombre por iniciativa propia. Asimismo, otros 43 candidatos recibieron el respaldo y la propuesta formal de diversas organizaciones pertenecientes a la sociedad civil del país.

La Comisión avanza así en el cronograma que definirá a los responsables de seleccionar a los integrantes del Poder Judicial. Cabe mencionar que el viernes el diputado Giuseppe Alessandrello anunció que el proceso de entrevistas comenzará este mismo lunes.

La publicación del listado activa inmediatamente un periodo de impugnaciones que se mantendrá abierto hasta el próximo 5 de mayo. De hecho, los interesados podrán presentar durante estos días las objeciones que consideren pertinentes contra cualquiera de los aspirantes.

Toda petición de impugnación debe consignarse por escrito ante la instancia legislativa. Los reclamantes tienen la obligación de exponer sus motivos y adjuntar los soportes correspondientes que validen sus quejas, tal como ordena el marco legal.

Bajo ese contexto, el artículo 68 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece el procedimiento exacto para estos reclamos. La norma exige pruebas fehacientes para que cualquier impugnación sea procesada con éxito por los miembros de la comisión legislativa.

La Comisión Preliminar elaborará el listado definitivo de los elegibles durante la jornada del 6 de mayo. Ese mismo día, el equipo técnico presentará el documento final ante la plenaria de la Asamblea Nacional para su revisión por los diputados.

Finalmente, el Parlamento designará a los diez ciudadanos que trabajarán junto a los once diputados de la comisión. Ambos grupos integrarán formalmente el Comité de Postulaciones Judiciales encargado de renovar la terna de magistrados del TSJ.

LISTA COMPLETA DE ASPIRANTES

Postulados por las organizaciones de la sociedad:

Alves Silva Ana María

Alzahabi Ortiz Omar Halim

Arnal García Óscar Enrique

Baez de Andrea Nashla Alexandra

Boueiri Bassil Sonia

Briceño Colmenarez Richard Alirio

Carrasco Ortiz Adyemilis Carolina

Castellanos Guerreros Víctor Fidel

Castillo Luis Eduardo

Castillo Oviedo Aura Isabel

Contreras Carrillo Oleary Elías

Daniel David Raúl

Dum Mario Agustín

González Chirinos Miguel Ángel

Granadillo Sierra Carlos José

Guerrero Pérez Lina Ginet

Gutiérrez Muñoz, Mercedes

Gutiérrez Rodríguez Harvey Fabián

Hamdan Llabar Henry

Hernández Agüero Jhonny Alfredo

Ibarra José Agustín

Idrogo Jesús María

Martínez Castillo César Enrique

Martínez Gutiérrez Vassilys José

Méndez García Rafael Antonio

Merchán Sánchez Gabriel María

Molina Graterol Carlos Alberto

Mota de Villalobos Reinalin Aneidre

Mota Pacheco Carlos Javier

Orellana Montero Franklin Daniel

Páez Pedauga Andrés Raúl

Peña Farías José Rafael

Peñalver Rivas Joanna del Carmen

Perdomo Briceño Alberto Daniel

Pérez Delgado Rhona del Carmen

Pernia Rea Heraclio José

Quijada Romero Deinnys José

Santander López Jesús Alberto

Torres Lara Juan José

Torres Néstor Enrique

Velásquez Sanoja Thomas Enrique

Woo Sui Cheung

Zambrano Miguelena Paula Esther

Postulados por iniciativa propia:

Aponte Colina Elvira

Barrios Pérez Pedro Antonio

Bustamante Pérez Maribel Esperanza

Canaan Méndez Raymond Antonio

Carrillo Guillen César Augusto

Casique Dávila Alexander

Centeno Rámirez César Julio

Cirrottola Russo Maurizio Roger

De Pablos Díaz Irwin Alfonso

Díaz López Ramón Guillermo Mario

Fonseca Jiménez Omar Ernesto

García García Wilmer Alberto

Garnica Marrero Luis Augusto

Garrido González Meryolis Desiree

Granadillo Malavé Alfonzo

Griman Noguera Deilin Aldemary

Hernández Jiménez Noraida Josefina

Herrara Gutiérrez Mauro Manuel

Leal Viloria Carolina del Carmen

Lobo Bracho Gianny Laybeth

Longo Bandez Hortensia Susana

Mendoza Díaz Priscilia del Carmen

Monzón Villamizar Jessy Maoly

Naveda Leira Oliver Alejandro

Nefasto Hernández Verónica Lucia

Norato Martínez Lisbeth Leandra

Oses Perdomo Amaury Jesús

Osuna Peña Ángel Eduardo

Pacheco Gutiérrez Isabela Andrea

Pacheco Guzmán Israel Leonardo

Parra Francia Lenin Alberto

Peña Pérez Abrahan

Pérez Óscar Omar

Quintero Montilla Cruz Marina

Ramos de Solipa María Elena

Rangel Toloza Reinaldo

Roa Peña María Magdalena

Robles Flavio Reinaldo

Rodríguez Bautista José Gregorio

Rodríguez Madrid Betty Marisol

Rojas Aleida Rosa

Ruíz Héctor Francisco

Sánchez Mosqueda Álvaro

Scata Reverón Jemima

Seco Rangel Caridad Concepción

Sousa García Ingrid Sarahi

Suárez Vélez Marco Fidel

Sulbarán Guillen Fanky Luz

Tovar Damas Petra Angelina

Venegas Merli Mercedes