AN publicó nombres de los aspirantes al Comité de Postulaciones Judiciales, podrán impugnarse hasta esta fecha

La Asamblea Nacional publicó este sábado la lista oficial de los 93 aspirantes a integrar el Comité de Postulaciones Judiciales que deberán avanzar en el proceso de escogencia de los próximos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Los datos de la Comisión Preliminar detallan que 50 ciudadanos presentaron su nombre por iniciativa propia. Asimismo, otros 43 candidatos recibieron el respaldo y la propuesta formal de diversas organizaciones pertenecientes a la sociedad civil del país.
La Comisión avanza así en el cronograma que definirá a los responsables de seleccionar a los integrantes del Poder Judicial. Cabe mencionar que el viernes el diputado Giuseppe Alessandrello anunció que el proceso de entrevistas comenzará este mismo lunes.
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La publicación del listado activa inmediatamente un periodo de impugnaciones que se mantendrá abierto hasta el próximo 5 de mayo. De hecho, los interesados podrán presentar durante estos días las objeciones que consideren pertinentes contra cualquiera de los aspirantes.
Toda petición de impugnación debe consignarse por escrito ante la instancia legislativa. Los reclamantes tienen la obligación de exponer sus motivos y adjuntar los soportes correspondientes que validen sus quejas, tal como ordena el marco legal.
Bajo ese contexto, el artículo 68 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece el procedimiento exacto para estos reclamos. La norma exige pruebas fehacientes para que cualquier impugnación sea procesada con éxito por los miembros de la comisión legislativa.
La Comisión Preliminar elaborará el listado definitivo de los elegibles durante la jornada del 6 de mayo. Ese mismo día, el equipo técnico presentará el documento final ante la plenaria de la Asamblea Nacional para su revisión por los diputados.
Finalmente, el Parlamento designará a los diez ciudadanos que trabajarán junto a los once diputados de la comisión. Ambos grupos integrarán formalmente el Comité de Postulaciones Judiciales encargado de renovar la terna de magistrados del TSJ.
LISTA COMPLETA DE ASPIRANTES
Postulados por las organizaciones de la sociedad:
Alves Silva Ana María
Alzahabi Ortiz Omar Halim
Arnal García Óscar Enrique
Baez de Andrea Nashla Alexandra
Boueiri Bassil Sonia
Briceño Colmenarez Richard Alirio
Carrasco Ortiz Adyemilis Carolina
Castellanos Guerreros Víctor Fidel
Castillo Luis Eduardo
Castillo Oviedo Aura Isabel
Contreras Carrillo Oleary Elías
Daniel David Raúl
Dum Mario Agustín
González Chirinos Miguel Ángel
Granadillo Sierra Carlos José
Guerrero Pérez Lina Ginet
Gutiérrez Muñoz, Mercedes
Gutiérrez Rodríguez Harvey Fabián
Hamdan Llabar Henry
Hernández Agüero Jhonny Alfredo
Ibarra José Agustín
Idrogo Jesús María
Martínez Castillo César Enrique
Martínez Gutiérrez Vassilys José
Méndez García Rafael Antonio
Merchán Sánchez Gabriel María
Molina Graterol Carlos Alberto
Mota de Villalobos Reinalin Aneidre
Mota Pacheco Carlos Javier
Orellana Montero Franklin Daniel
Páez Pedauga Andrés Raúl
Peña Farías José Rafael
Peñalver Rivas Joanna del Carmen
Perdomo Briceño Alberto Daniel
Pérez Delgado Rhona del Carmen
Pernia Rea Heraclio José
Quijada Romero Deinnys José
Santander López Jesús Alberto
Torres Lara Juan José
Torres Néstor Enrique
Velásquez Sanoja Thomas Enrique
Woo Sui Cheung
Zambrano Miguelena Paula Esther
Postulados por iniciativa propia:
Aponte Colina Elvira
Barrios Pérez Pedro Antonio
Bustamante Pérez Maribel Esperanza
Canaan Méndez Raymond Antonio
Carrillo Guillen César Augusto
Casique Dávila Alexander
Centeno Rámirez César Julio
Cirrottola Russo Maurizio Roger
De Pablos Díaz Irwin Alfonso
Díaz López Ramón Guillermo Mario
Fonseca Jiménez Omar Ernesto
García García Wilmer Alberto
Garnica Marrero Luis Augusto
Garrido González Meryolis Desiree
Granadillo Malavé Alfonzo
Griman Noguera Deilin Aldemary
Hernández Jiménez Noraida Josefina
Herrara Gutiérrez Mauro Manuel
Leal Viloria Carolina del Carmen
Lobo Bracho Gianny Laybeth
Longo Bandez Hortensia Susana
Mendoza Díaz Priscilia del Carmen
Monzón Villamizar Jessy Maoly
Naveda Leira Oliver Alejandro
Nefasto Hernández Verónica Lucia
Norato Martínez Lisbeth Leandra
Oses Perdomo Amaury Jesús
Osuna Peña Ángel Eduardo
Pacheco Gutiérrez Isabela Andrea
Pacheco Guzmán Israel Leonardo
Parra Francia Lenin Alberto
Peña Pérez Abrahan
Pérez Óscar Omar
Quintero Montilla Cruz Marina
Ramos de Solipa María Elena
Rangel Toloza Reinaldo
Roa Peña María Magdalena
Robles Flavio Reinaldo
Rodríguez Bautista José Gregorio
Rodríguez Madrid Betty Marisol
Rojas Aleida Rosa
Ruíz Héctor Francisco
Sánchez Mosqueda Álvaro
Scata Reverón Jemima
Seco Rangel Caridad Concepción
Sousa García Ingrid Sarahi
Suárez Vélez Marco Fidel
Sulbarán Guillen Fanky Luz
Tovar Damas Petra Angelina
Venegas Merli Mercedes
Conoce el listado de las ciudadanas y ciudadanos postulados por los diferentes sectores de la sociedad, así como por iniciativa propia, para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales 👇 pic.twitter.com/ZbNU2IOdYl
— Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) May 2, 2026