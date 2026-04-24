AN inició proceso para elegir el Comité de Postulaciones Judiciales, estos son los requisitos

La Asamblea Nacional inició este viernes con el proceso de postulación de candidatos como integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales.

«La Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales convoca a los diferentes sectores de la sociedad a formalizar sus postulaciones de candidatas o candidatos a integrar el Comité de Postulaciones Judiciales», indicó el Parlamento en un comunicado divulgado en su página web.

Este comité conformado por la sociedad civil tendrá la responsabilidad de evaluar y preseleccionar a los candidatos que ocuparán las vacantes de magistrados, principales y suplentes, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El texto señala que los interesados deberán consignar los requisitos ante la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales a partir del viernes, 24 de abril, hasta el viernes, 01 de mayo de 2026.

Asimismo, destacó los seis requisitos fundamentales que los aspirantes deben cumplir, entre ellos: poseer nacionalidad venezolana, gozar de reconocida honorabilidad y prestigio en el ejercicio de sus funciones o profesión, tener más de treinta y cinco (35) años, no poseer sentencias penales firmes y no haber recibido sanciones administrativas de la Contraloría General de la República o el Sistema Nacional de Control Fiscal.

El cronograma establecido para la recepción de los documentos comprenderá el horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

La sede para la entrega es la Esquina Pajaritos, en las instalaciones del Museo Boliviano de la Asamblea Nacional en Caracas. El comunicado concluye con la firma del Diputado Giuseppe Alessandrello, en su calidad de Presidente de la Comisión.