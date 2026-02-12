«Diosdado se equivoca»: El dardo de Petro a Cabello tras la propuesta que hizo Colombia a Trump sobre el narcotráfico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este jueves a los comentarios realizados por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, sobre la propuesta que hizo Colombia al mandatario estadounidense, Donald Trump, para adelantar acciones militares contra el narcotráfico en la frontera entre Venezuela y Colombia.

«Diosdado tiene razón, pero se equivoca en un detalle. Hice la propuesta a Maduro de adelantar operaciones entre los dos países, Colombia y Venezuela en la frontera para detener al ELN cuando se congeló el diálogo con el ELN. Y en el que Venezuela, igual que Noruega, habían ayudado como países garantes desde el gobierno Santos», acotó.

Destacó que entre el ELN y el estado colombiano nunca se acordó un cese al fuego.

Además, Petro apuntó que en ese momento invitó a EEUU, específicamente al gobierno Biden, e incluso habló con el mandatario francés Emmanuel Macron, y con Nicolás Maduro, «para realizar bloqueo naval en la ruta hacia Haití, para detener el flujo de narcotráfico a la isla, que proviene precisamente de cocaína que llevan del Catatumbo».

«Ese flujo financia las bandas que destruyen Haití. Y, se equivoca Diosdado, sí hubo operación articulada del gobierno venezolano contra el ELN por el Zulia y sí actuó el ejército colombiano contra el ELN, desde el lado de Tibú. La coordinación la logró el ministro de defensa Velásquez con el general Padrino», comentó.

Diosdado tiene razón, pero se equivoca en un detalle. Hice la propuesta a Maduro de adelantar operaciones entre los dos países, Colombia y Venezuela en la frontera para detener al ELN cuando se congeló el diálogo con el ELN en el que Venezuela, igual que Noruega, habían ayudado… https://t.co/dOMvF32Qif — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 12, 2026

PETRO SOBRE VENEZUELA

Petro resaltó que la coordinación se debilitó del lado colombiano por la agudización de las relaciones de EEUU con Venezuela «y el estado de guerra que se vivió».

«No apoyé ninguna forma de invasión al país hermano, ni el bombardeo a Caracas. Y creo que la acción contra el narcotráfico desde el punto de vista policial, debe ser ya a nivel mundial y profundamente a nivel latinoamericano, del caribe y americano», afirmó.

En ese sentido, el mandatario colombiano sostuvo que han constituido la coordinación de inteligencias policiales en Manaos, entre Brasil, bajo el gobierno de Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia.

«Se adelanta una fuerte coordinación entre Ecuador y Colombia en el sur y planteo que en Cúcuta se instale la coordinación de inteligencias entre Colombia y Venezuela. Que sería muy importante para liberar al campesinado colombio/venezolano de grupos armados ilegales del narcotráfico», expresó.

«En el desarrollo de estas acciones, Colombia, Ecuador y Venezuela, han realizado capturas de compradores masivos de cocaína en los tres países, en su mayoría, ciudadanos de Albania en Europa. Por la sospecha que despierta esas nacionalidades y la acción conjunta, dije que no existía un Cartel de los Soles, sino que era la junta del narcotráfico. Coordinación multinacional de mafias desarrollada en Dubái, la mayor compradora de cocaína en Colombia, en el Zulia y el Apure venezolano y en Ecuador en la frontera», agregó.

Petro acotó que la junta del narcotráfico ha logrado penetrar dentro del estado colombiano. Específicamente en la policía, la fiscalía.

«Soy yo quien pasé datos a la fiscalía y a inteligencia policial para que comenzará a investigar. No había nada allí, extrañamente, sobre la existencia de la junta. Por eso me quieren, algunos de ellos, asesinar», dijo.

LA PETICIÓN A TRUMP

Ante esto, agregó que le pidió al presidente Donald Trump «la articulación más fuerte de nuestras inteligencias estatales para investigar este asunto».

«La captura del submarino con 10 toneladas, cerca a Azores en Portugal y la operación, es fruto de esta articulación, he repetido que este método es más eficaz y ahorra vidas humanas. El submarino salió vacío se Unguía, Urabá, y llegó a la desembocadura del Orinoco, dónde lo llenaron de cocaína y cogió rumbo a Europa. La cocaína debió ser llevada por el río Orinoco, su origen podría ser del centro de Colombia llevada por vía aérea hasta Apure o Arauca o Vichada, y eso hace que la sospecha se dirija a sectores de la junta del narcotráfico», aseveró.

«La coordinación de la junta del narcotráfico en Colombia se hace desde Bogotá/Boyacá, y es la autora de varios asesinatos de gran peso en Bogotá y del fiscal paraguayo Pecci en Cartagena. La investigación en la fiscalía del asesinato de Pecci fue llevada a la impunidad en la época de Barbosa y Marta Mancera. Está última se investiga y presuntamente dirigía una red de fiscales que ayudaba al narco, uno de estos casos es el del director del CTI en Buenaventura que coordinaba entregas de toneladas de Cocaína a Europa», añadió.

LO QUE HABÍA DICHO DIOSDADO CABELLO

El ministro venezolano, Diosdado Cabello, había indicado en su programa semanal que Petro propuso a Trump que «el ejército de Colombia y Venezuela enfrente juntos a los narcotraficantes que operan juntos en las regiones fronterizas».

«Esta misma propuesta se la hizo Maduro a Petro hace como un año y nunca dio respuesta y ahora se va a EEUU a decir que era idea de él. Hay gente rara en este mundo», manifestó.