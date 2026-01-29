AN aprueba la reforma de Ley de Hidrocarburos

La Asamblea Nacional aprobó este jueves en segunda discusión la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, apenas dos semanas después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitó esta modificación legislativa.

La votación se llevó a cabo en la tarde de este 29 de enero en el Palacio Legislativo. Luego de analizar distintos aspectos de la ley, la totalidad de los parlamentarios dieron su visto bueno a la legislación.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, encabezó esta segunda votación para la reforma de ley. «Aprobado por unanimidad. En consecuencia, queda sancionada para la historia, el futuro y nuestros hijos, la ley de reforma», agregó.

«Hubo un proceso arduo de consultas en todo el país, con más de 120 propuestas recibidas, con un debate profundo que se ha dado en la Comisión de Energía y Petróleo, a quienes felicito», detalló.

AHORA DEBERÁ FIRMAR DELCY RODRÍGUEZ

Ahora que la Asamblea Nacional aprobó esta reforma de ley, el documento pasará a estar en manos de la presidenta, Delcy Rodríguez. En ese sentido, la mandataria encargada tendrá que firmar y sancionar la legislación.

La Asamblea Nacional afirmó en su página web que esta reforma de ley busca regular la «exploración, extracción, recolección, transporte, almacenamiento, procesamiento, mejoramiento, refinación, industrialización, comercialización y conservación» de los hidrocarburos.

La reforma de ley busca que la empresa privada operadora asuma la gestión integral de los gastos. De tal forma, el Estado no adquiere nueva deuda y obtiene los fondos de una participación porcentual del crudo fiscalizado.

Delcy Rodríguez anunció esta propuesta de reforma de ley tras alcanzar un acuerdo energético con Estados Unidos, apenas unas semanas después del bombardeo a la Gran Caracas y la captura de Nicolás Maduro.