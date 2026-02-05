Lo que dijo Lula sobre el regreso de Maduro a Venezuela y la petición que le hizo a Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que actualmente la prioridad de su gobierno no se centra en la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, sino que están priorizando el bienestar de la población.

«Esa no es la preocupación principal», respondió tajantemente en una entrevista que concedió al canal de televisión UOL cuando la reportera le preguntó si creía que se podía hacer algo para que Maduro y su esposa regresen a Venezuela.

«La preocupación principal es lo siguiente: ¿Existe la posibilidad de fortalecer la democracia en Venezuela? ¿Puede el pueblo venezolano, 8,4 millones de personas que están fuera del país, votar por Venezuela?», señaló Lula.

Lula estuvo 580 días preso por un proceso comandado desde EEUU. América Latina y el Caribe se movilizaron para exigir su libertad. 8 años después dice esto: pic.twitter.com/rp1zXJVJJT — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) February 5, 2026

En esta línea, siguió planteando otros temas de prioridad para Brasil. «¿Existen las condiciones para que la democracia se respete efectivamente en Venezuela para que el pueblo pueda participar activamente?».

«Porque lo que está en juego es, si vamos a mejorar la vida de la gente o no, lo que está en juego es si vamos a generar empleos o no, lo que está en juego es si PDVSA volverá a producir 3 millones 70 mil barriles de petróleo por día, no 700 como produce hoy», aseveró el mandatario brasileño.

Asimismo, Lula acotó que le pidió a Donald Trump que deje a los venezolanos resolver sus propios problemas.

«Le dije a Trump que quien tiene que resolver los problemas de Venezuela son los venezolanos. No sé si Delcy Rodríguez convocará a elecciones o no, pero ellos tienen que resolver sus problemas», aseguró.