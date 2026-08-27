AN aprobó en primera discusión la reforma de la Ley Orgánica del TSJ, estos serán los cambios

La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como resultado del proceso de negociación que está llevando a cabo el Gobierno con el Parlamento de 2015.

El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, fue el encargado de presentar el proyecto de reforma de la ley.

«El punto específico que proponemos tiene que ver con la estructura del comité de postulaciones. Como está establecida en la Ley Orgánica, dice que son 21 miembros, de los cuales 11 forman parte del Parlamento, y 10 miembros de la sociedad civil o distintos sectores de la sociedad venezolana», explicó el parlamentario.

Aprobada en primera discusión, por unanimidad,reforma a la Ley orgánica del TSJ.

Se amplía el comité de postulaciones judiciales a 23 miembros: 11 diputados (AN2026) y 12 representantes de la sociedad civil.

Además, señala que el comité funcionará por un período de dos años… pic.twitter.com/6bY6GuF8Yc — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) August 27, 2026

«La propuesta concreta es pasar a 23 miembros del Comité de Postulaciones con una diferencia sustantiva muy importante, donde dejaríamos en 11 la cantidad de diputados y pasaría a 12 miembros de los distintos sectores de la sociedad civil», añadió.

En este sentido, aclaró que el proceso de renovación del TSJ que estaba en curso antes de los terremotos no tendrá validez. «Ya habíamos iniciado a principios de este año el proceso de renovación de magistrados del TSJ, ese proceso que ya estaba en fase de revisión de credenciales e impugnaciones fue interrumpido principalmente por el terremoto del 24 de junio. A la par en el mes de agosto se activó lo que tiene que ver con la mesa de diálogo», dijo.

«Como resultado de ese diálogo uno de los acuerdos plantea iniciar un proceso que contribuya con la transformación del sistema de justicia y se plantea la renovación de la Ley Orgánica del TSJ con la intención de que con esta reforma se suba de 21 a 23 miembros el comité de postulaciones y se de reinicio a todo el proceso de renovación de magistrados al TSJ», concluyó.