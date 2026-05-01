AN anunció la publicación de lista de aspirantes al Comité de Postulaciones Judiciales, este es el cronograma

La Asamblea Nacional anunció que este sábado, 2 de mayo, será difundido en dos diarios de circulación nacional el listado de 41 ciudadanos preseleccionados para integrar el Comité de Evaluación de Postulaciones Judiciales.

La información fue ofrecida por el diputado Giuseppe Alessandrello, quien preside la Comisión Preliminar encargada de conducir este proceso.

Alessandrello explicó que la divulgación en prensa forma parte de los mecanismos establecidos para garantizar transparencia y permitir que la ciudadanía conozca a los postulados.

Asimismo señaló que, una vez publicada la lista, se abrirá formalmente el período de impugnaciones.

«En aras de la pulcritud y la transparencia, quienes decidan impugnar deben presentar de manera fehaciente los motivos por los cuales consideran que un ciudadano no cumple con el perfil para integrar este órgano electoral», señaló el parlamentario.

FUNCIONES DEL COMITÉ DE POSTULACIONES

Indicó, que este comité tendrá la tarea de evaluar las credenciales de los aspirantes a cargos como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Inspector General de Tribunales y el Director de la Escuela Nacional de la Magistratura, con el objetivo de avanzar en el fortalecimiento del sistema de justicia en el país.

La Comisión Preliminar ha venido trabajando en la revisión de expedientes y la verificación de los requisitos exigidos a cada aspirante.

Según lo informado, la lista que será publicada corresponde a quienes superaron esta primera fase de evaluación.

Tras la divulgación, se abrirá un período de tres días continuos, para recibir observaciones o impugnaciones por parte de organizaciones y ciudadanos interesados.

El Parlamento ha reiterado que este proceso busca fortalecer la confianza en las instituciones y avanzar hacia una selección más rigurosa de los integrantes del sistema judicial.

CRONOGRAMA

Sobre la agenda legislativa, el diputado indicó que la misma continuará el próximo lunes, 4 de mayo, con el inicio del ciclo de entrevistas.

Asimismo, precisó que se tiene previsto recibir a los primeros 30 aspirantes durante la jornada del lunes. Indicó, que el resto de los ciudadanos, serán entrevistados el martes, 5 de mayo.

«El objetivo es que para el miércoles 6 de mayo la Comisión Preliminar tenga listo el listado definitivo de elegibles, la cual será presentada ante la Plenaria para la designación de los 10 ciudadanos que, junto a los 11 diputados, conformarán el Comité de Postulaciones Judiciales definitivo», señaló.

DICE QUE SE GARANTIZARÁ IMPARCIALIDAD

Por último, Alessandrello enfatizó que la comisión velará por la independencia del proceso. Aclaró que, aunque la militancia es un acto voluntario, la ley es clara sobre las restricciones para quienes ocupen estos cargos.

«Nosotros procuraremos que nadie de los que avance a la lista de elegibles tenga militancia política activa», concluyó, tras enfatizar que el fin último es avanzar en la selección de los cargos de magistrados, inspectores y otros cargos vacantes del Poder Judicial con «total transparencia».