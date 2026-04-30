¿Hasta cuando serán las postulaciones para el TSJ? Esto reveló el comité encargado

El presidente de la Comisión preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, Giusseppe Alessandrello, informó que este viernes concluirá la fase de preselección para integrar el organismo.

Alessandrello encabezó este jueves una rueda de prensa desde el Palacio Federal Legislativo. Al ser consultado sobre los candidatos para el Comité de Postulaciones, confirmó que se ha dado una alta participación en el proceso.

«Mañana viernes, finaliza el proceso de postulaciones. Un proceso que ha sido extraordinario con participación ciudadana relevante», detalló Alessandrello. Hasta el momento, hay 41 personas postuladas.

Una vez concluya la fase de postulaciones, las autoridades legislativas revelarán cuáles son los candidatos a integrar el Comité. «A partir del sábado se presentará en medios y diarios de circulación nacional la lista de personas que se han postulado», añadió.

IMPUGNACIONES AL COMITÉ

Alessandrello recordó que luego de la publicación de la lista se abre un periodo de impugnación a los candidatos. Posteriormente, el 4 de mayo comenzarán la fase de entrevistas a los postulados.

«Las impugnaciones deben hacerse de manera escrita y presentando de manera fehaciente los motivos por los que se hace esta impugnación. Recordar que tiene que ser basada en los requisitos para ser elegido como miembro del Comité de Postulaciones», añadió.

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📍El presidente de la Comisión preliminar del comité de postulaciones judiciales,

diputado Giusseppe Alessandrello informó que Mañana finaliza el proceso de postulaciones para los integrantes de la sociedad, que según dice ha tenido alta participación ciudadana. Anunció que el… pic.twitter.com/seHZFRIPmT — PeriodistaAlejo (@PeriodistaAlejo) April 30, 2026



El próximo lunes entrevistará a 30 personas y el martes continuarán con los demás. Para el miércoles, la comisión preliminar iniciará la elaboración del listado de final de candidatos para el Comité de Postulaciones.

Este organismo será el que se encargue de seleccionar a los ciudadanos que puedan optar a los cargos judiciales disponibles. Igualmente, afirmó que los candidatos al Comité de Postulaciones no deben tener «militancia política».