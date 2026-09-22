AN 2015 se reunió con la Conferencia Episcopal: estos fueron los temas tratados

La delegación de la Asamblea Nacional (AN) 2015 sostuvo este martes una reunión con representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), en donde abordaron temas como presos políticos, reinstitucionalización y «garantías».

Dinorah Figuera, presidenta de la AN 2015, encabezó la delegación opositora, acompañada de Desiree Barboza, Elimar Díaz y Jorge Millán. El encuentro con la CEV se enfocó en la «construcción y el fortalecimiento de la agenda de garantías políticas y civiles».

«Conversaron como eje central intercambiar visiones sobre el rescate institucional y la generación de confianza en la ciudadanía», detalló la nota de prensa de la AN 2015.

La delegación fue recibida por Jesús González de Zárate, arzobispo de Valencia y presidente de la CEV. Lo acompañaron José Antonio Da Conceição Ferreira, Obispo de Puerto Cabello y secretario General de la CEV; y Antonio Arocha, subsecretario de la CEV.

«Lo que hemos buscado es la reinstitucionalización de nuestro país, y es por eso un valor agregado poder escuchar y nutrirnos de lo que la CEV nos brinda. Conocemos su trayectoria y su larga escucha a todos los venezolanos», explicó Desiree Barboza.

CONSULTAS CON LA CEV

La delegación opositora afirmó que la reunión con el CEV se da en el marco de una «serie de consultas sistemáticas con diversos actores sociales». El objetivo es «consolidar una hoja de ruta con respaldo social e institucional».

Figuera insistió en que las prioridades son los derechos humanos, liberación de presos políticos y el rescate de las garantías electorales. El tema de los detenidos es un punto central de las conversaciones con el CEV.

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La reunión con la CEV se dio mientras que la AN 2015 avanza en la segunda ronda de diálogo con el gobierno. Figuera subrayó que los objetivos de estas conversaciones son la «reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo Nacional Electoral (CNE), las garantías civiles y políticas, así como la libertad de expresión».