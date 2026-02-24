Venezuela

Amnistía: Más de 2.000 personas con medidas cautelares y 177 presos beneficiados

La Asamblea Nacional anunció este lunes que un total de 2.021 personas con medidas cautelares y 177 presos se han visto beneficiados en el marco de la Ley de Amnistía.

El diputado oficialista, Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la norma, fue el encargado de hacer el anuncio.

«Podemos decir que se han realizado, gracias a la ley, 177 excarcelaciones, se han dado 2.021 libertades plenas a personas que estaban en régimen de presentación», informó el diputado.

Durante una reunión en el palacio presidencial de Miraflores con «víctimas de la violencia política», señaló que la comisión que preside ha recibido «más de 3.000» solicitudes y que siguen recibiendo nuevas peticiones en «algunos» tribunales del país.

En tanto, la ONG Foro Penal había verificado 464 excarcelaciones en el país entre el 8 de enero y el 22 de febrero; y al menos 65 liberaciones desde la aprobación de la amnistía el jueves pasado.

La comisión parlamentaria que preside Arreaza está encargada de hacer seguimiento del cumplimiento de la ley y de revisar otros casos «no contemplados» en la amnistía.

«El espíritu de esa ley, que la pidió la presidenta, es la convivencia democrática, es la paz», subrayó el parlamentario.

Recordó, además, que se han producido más de 800 excarcelaciones desde diciembre, una cifra que también sostiene el Gobierno encargado.

LAS CIFRAS DE FORO PENAL 

Foro Penal diferencia liberaciones plenas de excarcelaciones, ya que en estas últimas los beneficiados salen de prisión, pero con libertad condicional y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales.

En el encuentro también participaron los integrantes del Programa para la convivencia y la paz, instalado en enero por la mandataria encargada, una instancia que también fue encargada de seguir las revisiones de casos no contemplados en la ley.

El diputado opositor Antonio Ecarri, quien también integra la comisión parlamentaria, afirmó este lunes que solicitará investigar a los jueces que retrasen este proceso, luego de que agrupaciones gremiales denunciaran que los tribunales con competencia en terrorismo se negaron este lunes a recibir solicitudes relacionadas con la norma.

Según los registros de Foro Penal, al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la amnistía, mientras que la ONG contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados, mientras que el Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos.

