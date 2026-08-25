Alumnos de 91 escuelas afectadas por terremotos serán reubicados el próximo año escolar

(EFE).- El Gobierno nacional reubicará a los alumnos que estudiaban en 91 escuelas afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio para el próximo año académico, informó este martes el ministro de Educación, Héctor Rodríguez.

En un acto en Caracas junto a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el ministro detalló que 11 de esas escuelas colapsaron y que el resto sufrió daños estructurales.

También, aseguró que cada estudiante de los centros afectados será reubicado en el colegio más cercano «a su espacio de hábitat» para el próximo 14 de septiembre, cuando comienza el período 2026-2027.

Según el funcionario, los sismos afectaron a cerca de 900 de las 27.000 escuelas que hay en el país, aunque «en su gran mayoría con daños menores».

El ministro indicó que 12 de los 67 refugios temporales habilitados en escuelas ya fueron desocupados gracias a un plan para reubicar a los damnificados que incluye el traslado a campamentos unifamiliares o la entrega de viviendas.

En ese sentido, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó de la construcción de campamentos unifamiliares y viviendas transitorias con el fin de «liberar al total» de las escuelas donde aún permanecen personas que perdieron sus casas o que estas resultaron «severamente dañadas».

De las viviendas transitorias, afirmó que están en construcción 3.000 en una zona ubicada entre Caracas y La Guaira, la región más devastada por los terremotos, que dejaron al menos 6.509 muertos.

El diputado, también hermano de la mandataria encargada, agregó que, simultáneamente, se construyen 3.000 viviendas en Catia La Mar, una de las localidades de La Guaira más afectadas.

Por su parte, la jefa de Estado firmó una ley para impulsar la construcción de viviendas y «quitar cualquier tipo de traba, de limitación, de dificultad, de complejidad» en el proceso.

Delcy Rodríguez prometió el pasado mes entregas mensuales de viviendas para los afectados y alcanzar las 4.000 antes de que finalice el año.

Hasta la fecha, el Gobierno ha entregado 335 viviendas nuevas y recuperado 1.001 casas.

El pasado 5 de agosto, la organización Fe y Alegría advirtió de que el servicio educativo de 18.727 jóvenes se verá afectado si no se reparan los 31 espacios «críticos» de su red de escuelas antes de que comience el período académico, por lo que pidió la colaboración de la comunidad venezolana e internacional.