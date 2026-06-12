Alimentación y crianza artificial: Filtraron nuevas fotos de los leoncitos blancos que nacieron en Maracay, fueron separados de su madre

Los leoncitos que nacieron en el Zoológico Las Delicias de Maracay están recibiendo atención médica las 24 horas del día tras su nacimiento.

Joana Sánchez, gobernadora del estado Aragua, señaló que aunque ambos leoncitos presentan una buena condición corporal, «hay una diferencia de 400 gramos entre ellos, lo que nos lleva a monitorear su peso diariamente».

«Este es un periodo crítico en sus vidas, por lo que mantenemos un pronóstico reservado», señaló en sus redes.

Asimismo, apuntó que los cachorros se encuentra en este momento con alimentación y crianza artificial.

«Los cachorros están adaptándose positivamente a la alimentación con biberón. Un proceso que se lleva a cabo manualmente por sus cuidadores en el área de maternidad, bajo la estricta supervisión de nuestro equipo de médicos veterinarios», dijo.

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Destacó que ambos leoncitos tuvieron que ser separados de su madre, la leona Camatagua.

«La separación de la madre se debió a que la leona no ha desarrollado las habilidades maternas necesarias para el cuidado y la lactancia. Por ello, hemos optado por una crianza artificial para asegurar la supervivencia y bienestar de los ejemplares», comentó.

Joana Sánchez indicó que durante las primeras horas de vida de los cachorros se realizó el sexaje y pesaje inicial, obteniendo los siguientes resultados: Hembra: 1.4 kg y macho: 1.8 kg.

«Estamos comprometidos con su bienestar y continuaremos brindándoles todos los cuidados necesarios para su óptimo desarrollo», aseguró.