Alertaron sobre redes de trata que captan a jóvenes con falsas promesas de empleo en Europa

El exfiscal venezolano contra la Delincuencia Organizada, Rolnar Sanabria, alertó que redes criminales captan a mujeres jóvenes en la región central de Venezuela con falsas promesas de empleo en Europa.

Según su advertencia, las organizaciones trasladan a las víctimas a Colombia, donde médicos las examinan y clasifican antes de enviarlas a España para someterlas a explotación sexual.

Esta denuncia coincide con los reportes oficiales de las autoridades españolas, los cuales registran un aumento del 58 % en las víctimas de trata. El 73 % de los casos corresponde a explotación sexual, y las mujeres latinoamericanas representan más de la mitad de las afectadas, destacando la presencia de venezolanas.

EL MODUS OPERANDI DE LAS REDES

Los tratantes engañan a las jóvenes con ofertas laborales en turismo o cuidados personales. Al llegar a España, los criminales les imponen deudas arbitrarias entre 7.000 y 10.000 euros por los costos del traslado, retienen sus pasaportes, vigilan sus movimientos y amenazan a sus familias en Venezuela.

«La deuda es la cadena. No hace falta encerrarlas con llave: basta con decirles que deben dinero y que su madre o sus hijos en Venezuela pagarán las consecuencias si no obedecen. Por eso callan», explicó el exfiscal Sanabria.

«Y el paso por Colombia muestra que esto no es improvisado. Hay una estructura que las examina, las usa, descarta a las que no le sirven y reparte a las demás como si fueran mercancía. Para estas redes no son mujeres, son producto», añadió.

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En ese sentido, Sanabria precisó que «no son casos aislados. Es un cambio de ruta. El endurecimiento del acceso a Estados Unidos está llevando a estas redes hacia Europa, y España es el destino natural por el idioma y por la diáspora venezolana».

Durante 2026, la Policía Nacional de España desarticuló redes con este mismo patrón en Oviedo, Madrid, Toledo y Tenerife. Los delincuentes utilizaban el cobro de deudas, la retención de documentos y el miedo para someter a las víctimas.

«Que una mujer haya aceptado viajar no significa que aceptó ser explotada. La ley lo dice claro: cuando hay engaño o amenaza, el consentimiento no cuenta», recordó.

Por ello, el exfiscal exigió a las autoridades de Venezuela, Colombia y España coordinar investigaciones conjuntas para desmantelar estas estructuras desde el punto de captación.