Alertaron sobre lotes falsificados de medicamentos oncológicos, esto es lo que debes saber

El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (Sacs) y el Instituto Nacional de Higiene «Rafael Rangel» (INHRR) emitieron dos alertas sanitarias en el país por lotes falsificados de medicamentos oncológicos.

El primer lote falsificado se trata del medicamento Herceptin (Trastuzumab) 440 mg (Polvo liofilizado para infusión intravenosa). El lote afectado en cuestión es el N7753B01

«Registro Sanitario: P.B. 1.164/25. Titular del Registro: PRODUCTOS ROCHE, S.A.», precisó.

En este sentido, destacaron que detectaron el etiquetado adulterado. «La etiqueta del frasco ampolla presenta dos números de lote impresos de manera simultánea (el del producto N7753B01 y el del solvente B3568). Según las especificaciones de calidad de la casa matriz Roche, la etiqueta del vial solo debe llevar impreso el lote del producto».

Asimismo, resaltaron que ingresó de manera ilegal al país. «Aunque el lote correspondía a una producción original destinada al mercado de Colombia, la unidad detectada en el territorio nacional ingresó ilegalmente sin control de la empresa autorizada en Venezuela».

Por lo cual, exhortaron a la población y al personal de salud no adquirir ni administrar bajo ninguna circunstancia unidades del lote N7753B01. Además, recordaron a que centros de salud y farmacias deben comprar los insumos médicos únicamente a través de proveedores certificados por el MPPS.

En esta línea, hicieron un llamado a denunciar en caso de detectar medicamentos de este lote.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (@sacs_ve)

LOTE FALSIFICADO DEL MEDICAMENTO ONCOLÓGICO PERJETA (PERTUZUMAB)

El organismo también alertó a la población sobre la comercialización ilegal y falsificación en el país del producto: PERJETA (PERTUZUMAB) 420 mg / 14 mL (Concentrado para solución para infusión).

En este sentido el lote afectado es el: JN824.

«Registro Sanitario: P.B. 1.331/25. Titular del Registro: PRODUCTOS ROCHE, S.A.», precisaron. Este lote no corresponde a ningún registro de fabricación, determinando que se trata de un producto falsificado e ingresado ilegalmente al país.

«Al ser de origen desconocido, no se garantiza su composición, esterilidad, condiciones de conservación ni efectividad terapéutica, representando un riesgo grave para la salud», señalaron.

Por lo cual, exhortaron a no adquirir ni administrar bajo ninguna circunstancia unidades identificadas con el Lote JN824.