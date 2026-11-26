El exalcalde del municipio San Diego en Carabobo, Enzo Scarano, regresó esta semana al país tras más de dos años en el exilio. Sin embargo, acotó que una vez que llegó al aeropuerto en Valencia tuvo que pagar una «multa».

«La primera sorpresa fue que no podía entrar porque uno como venezolano tiene que llegar aquí y pagar una multa por la irresponsabilidad del gobierno de que tú no puedes tener los papeles renovados porque lógicamente no hay embajada y no hay donde procesar en el exterior un documento», indicó.

En ese sentido, sostuvo que tuvo que «pagar la multa» porque él no aparecía «como sellado en la salida cuando me fui».

«Eran 50 dólares, pero te ponen como tres cambios y había que pagarlo con una tarjeta en bolívares. No aceptan efectivo y no hay como depositar la plata tampoco. Tuve que pedirle a alguien de afuera que me prestara el dinero y pagara a nombre mío para poder ingresar. Eso se llevó casi una hora», acotó.

Destacó que, en caso de no cancelar esa «multa», las autoridades te dejan ingresar al país, pero tienes que ir al Saime de Caracas «a pagar esa multa de ingreso para que te liberen y no estés bloqueado».

«No entiendo como venezolano debes pagar una multa para entrar a tu país, cuando pudiera entrar solamente con la cédula de identidad», apuntó.

Asimismo, Scarano aseguró que su regreso al país pasó sin ningún tipo de negociación ni garantías con el gobierno.

«Yo me arriesgué en venirme al país. Todavía sigo inhabilitado y esperando que resuelvan eso», agregó.