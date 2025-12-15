Alertan sobre estafas con supuesto bono especial de fin de año, así actúan los ciberdelincuentes

El grupo IVSS Pensionados de Venezuela advirtió a sus usuarios sobre una serie de estafas que se están llevando a cabo en redes sociales, presuntamente relacionadas con los bonos del Sistema Patria y otras aplicaciones como la plataforma del Banco de Venezuela (BDV).

De acuerdo con la alerta, personas con malas intenciones utilizan diversos métodos para obtener de forma ilícita los datos personales de las posibles víctimas.

En este sentido, compartió la captura de un mensaje, en el que se visualiza un falso formulario para solicitar un bono especial por un monto de 12 mil bolívares.

El mensaje de este grupo de estafadores reza de la siguiente manera: «Consulta Hoy tu Bono. El Gobierno entrega nuevo Bono Especial de Fin de Año 2025 de Bs. 12.000. Beneficiadas: Familias. ‘Nivel Nacional’. Regístrate aquí», dice el mensaje divulgado en redes sociales y plataformas de mensajería.

Una vez que las víctimas proporcionan sus datos en el enlace suministrado por los estafadores para el supuesto registro, ya sus datos quedan a disposición de los delincuentes.

En respuesta a esto, el grupo reiteró el llamado a tener precaución ante estas estafas.

«Todas las promociones de bonos, créditos o cualquier otro premio en las redes sociales relacionadas con el BDV, plataforma patria u otras instituciones o empresas ‘son estafas’ difundidas a través de perfiles de usuarios falsos», asentó el organismo.