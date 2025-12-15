Venezuela

Alertan sobre estafas con supuesto bono especial de fin de año, así actúan los ciberdelincuentes

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Bono

El grupo IVSS Pensionados de Venezuela advirtió a sus usuarios sobre una serie de estafas que se están llevando a cabo en redes sociales, presuntamente relacionadas con los bonos del Sistema Patria y otras aplicaciones como la plataforma del Banco de Venezuela (BDV).

De acuerdo con la alerta, personas con malas intenciones utilizan diversos métodos para obtener de forma ilícita los datos personales de las posibles víctimas.

Leer Más

TOME PRECAUCIONES: Paso de nueva onda tropical traerá más lluvias en buena parte del país este 1Nov
Confirman 43 excarcelaciones de detenidos en protestas en lo que va de semana, 37 son adolescentes
Vehículo que transportaba a funcionarios de la FANB se quedó sin frenos en Tazón, hubo 25 heridos

En este sentido, compartió la captura de un mensaje, en el que se visualiza un falso formulario para solicitar un bono especial por un monto de 12 mil bolívares.

LEA TAMBIÉN: MADURO ADVIRTIÓ QUE AGRESIONES DE EEUU HAN PERMITIDO PERFECCIONAR «VISIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL»

El mensaje de este grupo de estafadores reza de la siguiente manera: «Consulta Hoy tu Bono. El Gobierno entrega nuevo Bono Especial de Fin de Año 2025 de Bs. 12.000. Beneficiadas: Familias. ‘Nivel Nacional’. Regístrate aquí», dice el mensaje divulgado en redes sociales y plataformas de mensajería.

Una vez que las víctimas proporcionan sus datos en el enlace suministrado por los estafadores para el supuesto registro, ya sus datos quedan a disposición de los delincuentes.

En respuesta a esto, el grupo reiteró el llamado a tener precaución ante estas estafas.

«Todas las promociones de bonos, créditos o cualquier otro premio en las redes sociales relacionadas con el BDV, plataforma patria u otras instituciones o empresas ‘son estafas’ difundidas a través de perfiles de usuarios falsos», asentó el organismo.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Maduro
Gobierno de Maduro rechazó renovación de sanciones de la UE: «Han optado por acelerar su propia decadencia política»
Venezuela
Air Europa amplía hasta el 31 de diciembre la suspensión de operaciones con Venezuela
Mundo
Clara
«Nunca me había pegado la presión»: Clara Vegas Goetz habló sobre su error en el Miss Venezuela que se volvió viral
Caraota Show