Alertan sobre brote del mal de Chagas: Colegio de Médicos dijo que hay infecciones vía oral por jugos artesanales

Belkisyolé Alarcón de Noya, directora del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela (UCV), alertó sobre los contagios de mal de Chagas en el país, principalmente por «jugos artesanales» contaminados.

Alarcón se pronunció en la conferencia de La Enfermedad de Chagas de transmisión oral: Una emergencia médica subestimada, organizada por el Colegio Médico de Miranda. La especialista explicó la situación actual de esta patología.

Según expuso la doctora, la infección del mal de Chagas se da comúnmente «al consumir jugos artesanales contaminados por chipos, atraídos a las viviendas por luces de pantallas y licuadoras expuestas».

Alarcón señaló la necesidad de diagnosticar el mal de Chagas en su fase agua por transmisión oral. Se trata de un riesgo mortal si no llega a detectarse a tiempo.

CONCIENCIA SOBRE EL MAL DE CHAGAS

La especialista apuntó que hay diversos retos para el diagnóstico precoz del mal de Chagas. En tal sentido, consideró que se deben abordar los brotes por transmisión oral, a la vez que se hace un trabajo de concientización al personal de salud.

Por su parte, el doctor Jair Betancourt, médico internista cardiólogo y presidente de Galeniux, insistió en que debe continuar la formación e intercambio científico para fortalecer el sistema de salud ante el mal de Chagas y otras enfermedades desatendidas.

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Eva Salas, representante del Colegio Médico de Miranda, apuntó que el organismo gremial ha restablecido el programa formativo enfocado a estudiantes, residentes y especialistas, con el objetivo de difundir los nuevos avances en el área.